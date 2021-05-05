口水多過浪花｜陳瀅自爆隨時會閃婚或生bb︰我會係你好估唔到嗰種

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-05-05 22:15

陳瀅（Jeannie）近來劇接劇，機會不斷。日前，她上電台節目《口水多過浪花》，接受鄭裕玲（Do姐）訪問，就分享自己的愛情觀，自爆已經ready結婚生bb。

Do姐大讚Jeannie是一個好女仔！（Instagram@do_do_cheng）

先講事業發展，Jeannie表示非常滿意自己現在的發展，2012年拍《寒戰》前沒有拍戲的經驗，Do姐大呼︰「你第一套已經拍《寒戰》啦喎！」事關戲中卡士強勁，Jeannie笑說︰「我喺後面企喺度㗎咋。不過真係第一次就咁大個cast，真係大開眼戒嘅。」她後來又說︰「同埋我嗰陣係緊張到呢，我企喺度唔夠膽吸氣，呼氣我都唔夠膽，企喺度一roll機，我就閉氣，好彩個個前輩都冇乜點NG，我閉一氣就搞掂。」

Jeannie有份演出兩輯《寒戰》。（網上圖片）

Jeannie在加拿大出生和讀書，令Do姐好奇是什麼原因令她一個人到香港發展，她表示一開始是在香港城市大學當一年的交換生，不過後來認識到當時的男朋友而留在香港，「我本身返嚟香港讀city係未識香港個男朋友嘅，一心係諗住感受吓香港，趁細個讀書邊度都去探索一下，讀緊書嗰陣，係真係喺香港識到一個男朋友嘅。（Do姐︰為佢就留低一下？）都有少少嘅，始終細個係戀愛大過天。」

Jeannie外表甜美，有「宅男女神」之稱。（IG@missjni）

Do姐覺得Jeannie的緋聞算是多，問她會否想別人注意她的事業多一點，Jeannie說︰「我都知道我係易惹緋聞嘅，我覺得呢一行就係『食得鹹魚抵得渴』，特別係如果單身真係冇計，我覺得自己身不由己，我每次都會去澄清嘅，但係觀眾信唔信，每個人都有佢哋自己嘅opinion。」她續說︰「我係一個，如果我真係同呢個人拍拖，我係認嘅，喺我過往，都係咁樣嘅。」但有時只是跟她合作也傳緋聞，她現在對這些新聞的看法就是「你鍾意啦」，如果大家喜歡看花邊新聞的話。

Jeannie曾跟何猷亨拍拖。（視覺中國）

被問到有沒有結婚的念頭，Jeannie直言︰「我覺得我係一個幾……閃婚嘅人，可能你下次見到我，我已經大咗肚𠻹啦。（Do姐︰你想有小朋友？）我會係你好估唔到嗰種。（Do姐︰會唔會有好角色就後悔到時閃婚或者大肚？）咁又唔會！終身大事嚟嘅，我講到好似好兒戲咁啫，我嘅意思係我ready，其實係ready啦，可以結婚，可以生仔嘅。（Do姐︰但係事業呢？可唔可以並存？）我覺得都好睇我嘅對象㗎，所以要等佢出現咗先答到你，我覺得如果係一個我好鍾意嘅人嘅話，（Do姐︰都肯去放低一啲嘢？）係啊，我覺得要balance。」聽完Jeannie的答案，最後連Do姐都大讚她是一個好女仔！

點擊下圖看更多Jeannie的美照︰