姊妹淘｜傅嘉莉出動46萬Hermès錄影　富貴莊思敏張寶兒都要輸

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-05-11 07:30

張寶兒手上呢個Chanel Double flap，其實本身係佢嫲嫲，而且傳到佢手上，炒價約6萬左右。（影片截圖）

Hermès深入唔少女士歡迎，最新一集《姊妹淘》以「手袋的故事」為題，三位主持傅嘉莉、莊思敏同張寶兒各自帶嚟私伙Hermès同CHANEL。

傅嘉莉手上呢款Chanel So Black Chevron Classic Flap Bag十分罕有，炒價約為７萬左右。（影片截圖）

莊思敏嘅三個Hermès分別係橙色Birkin、Kelly 40 以及 Kelly to go，由於三個都唔係特別版，並唔算難入手，三個加埋嘅炒價約為36萬；至於同樣都有家底嘅張寶兒，持有兩個Birkin以及一個Kelly，同樣都係普通款，炒價總值約40萬左右。不過張寶兒表示由於黑色Birkin實在太重，所以買入之後極少使用。節目中，莊思敏同張寶兒都不約而同表示「鍾意causal款，同埋最緊要易襯」。

鬥完CHANEL，再鬥Hermès，傅嘉莉再贏多一回合。

雖然話同樣都係Hermès，但傅嘉莉喺節目中分享嘅Kelly Ghillies以及Birkin，一個係鴕鳥皮 、一個係togo拼鱷魚皮，兩個嘅炒價加埋要成46萬，無論係價錢定收藏價值，都遠勝莊思敏同張寶兒。傅嘉莉表示由於自己英文名叫Kelly，所以人生第一個入手嘅就係Kelly。

呢集《姊妹淘》全部動用私伙，真係少啲「本錢」都做唔到。(影片截圖)

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