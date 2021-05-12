賴弘國稱至今仍不解為何被「退貨」　慶幸無斥巨資為鍾欣潼買豪宅

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-05-12 12:30

鍾欣潼（阿嬌）與賴弘國於2018年結婚，去年5月，雙方簽了分居協議，結束14個月婚姻。近日，賴弘國自曝因19年被指偷食網紅導致抑鬱症，加之最近吃不下嚥，沒有食慾，所以暴瘦9kg，受到網友關注，更直言一段婚姻令他的人生都要毀了，因此引起爭議。

賴弘國最近消瘦不少。（Instagram@m01yb46）

據台灣媒體報道，賴弘國在訪問中透露，他與阿嬌的離婚手續已經辦好，同時自己至今仍不是很理解為何被「退貨」。他表示因為阿嬌的明星身份增添了不少壓力，會被放大關注，剛開始不適應也很辛苦，好似做什麼都會被質疑，兩人偶爾也會吵架，但相對來講，女方比較成熟。

賴弘國每次似乎都有意將輿論引向阿嬌。（VCG）

除此之外，當年阿嬌同賴弘國結婚後，兩人曾被拍到在台灣看上億豪宅，如今他很慶幸當初沒有購買，賴弘國聲稱原本是要他出錢，並寫在阿嬌名下，結果新聞寫作是自己要阿嬌買房，態度忿忿不平，現在回過頭來看，還好當時沒有一時為愛沖昏頭腦，否則自己人財盡失。

據悉，當初看完房之後，阿嬌曾告知媽媽想購買，但被鍾媽媽阻止，一來不想她壓力大，二來不想在台灣置業搞到鞭長莫及，也有指鍾媽媽不願讓阿嬌同賴弘國在房產上有所牽扯。

賴弘國什麼事似乎都想怪責阿嬌。（微博@鍾欣潼）

原本同阿嬌結婚之前，賴弘國就曾有過一段婚姻，當時就有網友指男方是自己炮友，女方還力撐，結果僅半年就離婚。其實賴弘國一直以來桃色緋聞不斷，與阿嬌婚姻期間，亦曾多次被拍到同其他異性一起自拍、吃飯等，早已「聲名狼藉」。而自從阿嬌同其離婚之後，男方幾乎次次在社交平台抑或公開場合的發言，都似乎將離婚的緣由歸咎於女方，因此令網友極度不滿：「自己不檢點還想推阿嬌身上」、「不是說不再回應嗎？天天出來說有意思」、「好濃的綠茶（指機心重）味」等，紛紛為阿嬌抱不平。