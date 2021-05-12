MIRROR唱《Sugar Baby》令FFx翻紅　26歲Shirley被指驚變「大媽」

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-12 19:30

人氣男團MIRROR一連六場演唱會《MIRROR “ONE AND ALL” LIVE 2021》於昨晚（11日）圓滿落幕，因在台上演唱多首經典香港MK歌而勾起不少歌迷的共同回憶。其中一首MIRROR重新演繹的《Sugar Baby》，可以說是MK界表表者，雖然當年MV一出引起各界劣評但仍因為質素極差而令網民紛紛朝聖吸引過百萬點擊，然而演唱這首歌女子組合FFx（後改名為SugarBaby）卻沒如這首歌好運在樂壇繼續發光發亮，四位成員經已各散東西，其中一位成員更已嚴重走樣，外貌和身材都猶如一個大媽。

MIRROR一連六場「MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021」演唱會大獲好評。（IG：@mirror.weare）

FFx因《Sugar Baby》一曲成名，成員包括（左起）Christy、Mizaki、Shirley和Ceci。（網上圖片）

FFx當年由四位成員組成，包括Ceci（李詩詠）、Christy（周葆諭）、Mizaki（潘穎琳）和Shirley（楊澤怡），組合於2016年曾經傳出不和消息，三人在傳媒訪問時力數Shirley幾宗罪，包括扮大家姐爭企中間、脾氣大經常鬧成員、帶成員們出席揾快錢的飯局以及要求成員們在男人面前跳舞，之後更將Shirley踢走組合剩下三人繼續活動。不過，當年被罵的Shirley卻成為FFx現時唯一仍留在娛樂圈的人，Ceci、Chirsty及Mizaki均已退出娛樂圈，分別成為化妝師、職能治療師及freelance模特兒。

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現年26歲的Shirley當年受盡千夫所指，現職理財策劃人員的她卻依然未放棄歌手夢，去年更錄制自己作曲作詞的新歌《從前現在》。然而，她的外型和容貌比起FFx時期均有很大的變化，身形向橫發展不特止，連穿著打扮和化妝都被指都甚有大媽氣息，較大部分1994年出世的後生女更覺成熟。

Shirley身形向橫發展不特止，連穿著打扮和化妝都被指甚有大媽氣息，（Instagram：@shirley_young619）

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