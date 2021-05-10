花姐母親節無法與兒子過　收MIRROR花好感動：有啲老土但好sweet

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-10 13:21

人氣男團MIRROR正舉行一連六場《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》成軍兩周年演唱會，昨日（9日）適逢母親節都要繼續載歌載舞無法與媽媽慶祝。MIRROR經理人花姐（黃慧君）作為兩個小朋友的媽媽，都因演唱會的緣故無法與家人度過母親節而大感遺憾，不過卻收到12個如親兒子一樣的MIRROR成員送花補數，令她非常感動。

（Instagram：@ahfa0908）

花姐於昨晚演唱會後於深夜在Instagram發文，表示今年因為無法與兒子過母親節十分遺憾，但MIRROR卻竟然幫她填補了這個缺口令她很溫暖：「今年冇辦法同媽咪過母親節，冇機會同大小B一齊，出門口時，心裡面諗，今日大家如果同我講『母親節快樂』可能只會帶俾我一種遺憾。最終係（喺）IG，係（喺）會場我收到大家嘅祝福，我先領會到，大家嘅出現填補左我嘅缺口，令我感覺溫暖，多謝你地。」

（Instagram：@ahfa0908）

她更曬出MIRROR成員們送給她的花束，以及寫着「Thanks Mom」的心意卡：「MIRROR好多謝你地嘅花，雖然有d老土，不過好sweet。過去兩年幾，同你地經歷左（咗）好多，有喜有悲，以後希望可以繼續陪你地成長，見證你地達成夢想嘅時刻。愛你們，愛你們，愛你們」

（Instagram：@ahfa0908）

MIRROR全體上下驚喜送花給花姐慶祝母親節，令她非常感動：「愛你們，謝謝你們給我的一切。」（Instagram：@ahfa0908）

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