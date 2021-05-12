吳若希要求農莊刪照片引發罵戰　反擊張貼網民容貌被鬧大牌又小器

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吳若希（Jinny）因為向來作風敢作敢言而成為網民的話題人物，上月底她一家大小去農莊遊玩，事後因為農莊將吳若希當日遊玩的照片放上Facebook並發文感謝她到訪，被Jinny留言表示照片未經公開授權公開，並提醒對方「請儘快移除」。然而，事件在網上繼續發酵，Jinny更因此與網民掀起罵戰，一發不可收拾。

吳若希上月底一家大小去農莊遊玩，卻與網民掀起罵戰引起公關災難。（Facebook圖片）

吳若希當時留言要求農莊刪除自己的照片。（Facebook圖片）

有網民在Jinny日前慶祝母親節時的照片留言，表示「人地（哋）多謝你，你仲咁講野（嘢），人地（哋）有冇受（授）權你可以係（喺）果（嗰）到（度影相）？」，更張貼Jinny在農莊Facebook專頁中留言的截圖，Jinny很快就留言反擊，並公開該名網民的容貌：「如果所有私人相片都可以不需要經過本人同意而公開，咁我而家公開呢張相都可以？」

網民反問吳若希上載照片前有沒有得到花店和蛋糕店的授權。（Facebook：吳若希 Jinny Ng）

Jinny留言反擊並公開網民的容貌引起爭議。（Facebook：吳若希 Jinny Ng）

雖然有人力撐Jinny，認為她只是善意提醒農莊店主收回照片，然而有不少聲音覺得她以命令語氣公開要求對方撤下照片令人太難堪，而且她公審網民的舉動亦太過份：「要求人哋尊重你，你有冇尊重過其他人先」、「以為自己大明星」、「我好想撐你，但呢次好難撐到」、「又大牌又小器」、「快啲解決今次的公關災難好過啦」。大批網民更留言問Jinny與花束和蛋糕影相又沒有先得到花店和蛋糕店的授權，批評她雙重標準。

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