鄭欣宜寫錯晒中文只中兩隻字　許廷鏗放上網公審：I'm 蘇拋鑊腰！

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鄭欣宜（Joyce）自小在加拿大讀書，向來英文都比廣東話流利，寫中文字對她來說亦非一件容易事。然而，她卻被她的「異父異母低能巨孖寶」好兄弟許廷鏗（Alfred）放上網公審，投訴她連「許廷鏗」三個字都寫錯，令Alfred覺得好傷心，大呼：「I'm 蘇拋鑊腰（I'm so proud of you）！」。

鄭欣宜和許廷鏗老友鬼鬼，自稱「異父異母低能巨孖寶」。（Instagram：@hui_alfred）

Alfred日前在Instagram限時動態上載Joyce寫中文字的紙張，上面寫的都是餐廳叫到的菜式，包括冬蔭功湯、豬頸肉、叉雞飯和海南雞飯，不過她寫的幾乎全部都是錯別字，更有幾隻字簡直亂寫，勁過造字的古代偉人，只得「肉」和「海」兩個字寫對。

（Instagram：@hui_alfred）

不過最令Alfred傷心的是，與自己相識多年的Joyce竟然連「許廷鏗」三個字都毫無頭緒，「許」字寫穿頭、「廷」字寫成「廳」、「鏗」字根寫成一個不存在這個世上的字，難怪Alfred要公審對方，無奈笑稱：「I'm 蘇拋鑊腰（I'm so proud of you）！」

許廷鏗好傷心！（Instagram：@hui_alfred）

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