陳柏宇網購中伏被騙50蚊美金　無線手機充電座變廉價彈性運動帶

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-12 20:45

陳柏宇（Jason）像現今現代人一樣經常都會網購買各類產品，然而網絡陷阱實在太多，無論多精明都難免會中伏。昨日（11日）他在Instagram分享自己本來想買一款無線手機充電座，但收到的卻是螢光綠色的超薄彈性運動帶，令他大感無奈要在網上大呻：「你大佬我又俾（畀）人呃...」，言行間都感受到他的絕望。

陳柏宇自曝自己又被騙。（資料圖片）

Jason透露這個無線手機充電座價值約50美金（約港幣400元），但收到的卻是一條薄到透光的極廉價綠色彈性運動帶。他向傳媒表示自己墮入貨不對辦的網絡騙案已經足足有三次，而當中更有多次已付錢卻沒收到貨的經驗，但對於今次的事件，Jason坦言因為已多次網絡騙案經驗，早與信用卡公司溝通好，而對方亦承諾假如交易確實有問題則不需他找該筆款項的卡數。

陳柏宇本來想買這一款無線手機充電座。（Instagram：@ckw720）

點擊看看Jason收到了什麼：

他表示自己亦有電郵該賣家，然而對方卻回覆指不是網騙，他直言對方極大可能是走法律罅，隨意寄出一件貨件，有人追究才寄回真正的貨物，不過，屢次受騙的Jason當然並不會因此對網購失去信心，唯有小心再小心，在有信譽的網店購買。

點擊回顧陳柏宇以前有多fit：