袁偉豪踏四十大關IG感性發文：好多人心中我已是人生勝利組了吧？

前香港先生冠軍袁偉豪(Benjamin)自從與家境富裕的張寶兒熱戀之後承受外界不少壓力,不但被批狀態大不如前,宣布婚訊後更因女家付四千萬首期作新婚禮物令他受到網民千方八面的指責他食軟飯,令他火冒三尺與網民駁火「層樓我唔使供咩」、「繼續話我食軟飯、一味靠黐」,而婚後的阿Ben亦懶理負評,繼續做好自己,與太太張寶兒繼續曬恩愛sweet到糖黐豆一樣。

袁偉豪與張寶兒sweet到糖黐豆一樣,婚後的他今日終於踏進四十大關。(Instagram:@benontheroad)

今日(11日)正值袁偉豪踏進40歲大關的日子,他在Instagram發文向三十歲的我說再見:「今天我正式踏入了四十歳,容許我這樣說,好命的話人生經已走了一半,在自己的生日說這些話好像不吉利吧?常言道三十而立,回想從三十歲出頭的那些年,開始慢慢學懂從生活中的陋習裏改善自己,雖然偶爾仍會犯錯,但仍然堅持自己對娛樂圈工作的熱誠,的確有很多機會出現過係眼前,但總未能好好把握,只能怪當年的自己尚未開竅!」

袁偉豪在IG貼出一張在化妝間的個人獨照,一臉自信為自己化妝,(Instagram:@benontheroad)

他又表示隨着時間流逝心智漸漸成熟,而過去的三年更是他人生和事業上的一個春天:「工作得到認同,事業也略有成績,更能夠盡兒女的責任把家人好好安頓起來,還可以在四十歳前成家立室走人生的另一段路!感恩。」

袁偉豪表示過去的三年更是他人生和事業上的一個春天。(Instagram:@_bowiecheung)

對於被封做「底褲大王」三億駙馬,阿Ben笑言:「或者係好多人心中我已經是人生勝利組了吧?但其實唔應該自滿,看見年輕人的活力、幹勁和拼搏精神,真的令我很佩服和時刻要反思和去改善自己。」他認為人只能活一次,生老病死亦是必然,因此勉勵年青人要堅定並相信會有更精彩更美好的將來:「青春的你們要繼續發光發亮,我哋一齊好好建立自己的生活,我們一定會更加好!一起加油!」

張寶兒亦在Instagram發文祝賀袁偉豪生日快樂:「在你三十多歲的最後一天,願你能遠離焦慮、失望和遺憾,在光明中擁抱人生的新里程碑,滿懷信任、希望,智慧和愛。(Last day in your 30s, May you leave behind your anxiety disappointment and regrets, And embrace the new milestone in life in light, with faith hope wisdom and love)」

