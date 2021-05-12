逐流時代｜陳雅麗黃又南譜「仙人掌之吻」：拍完場戲下巴紅晒

即時娛樂
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麥明詩（Louisa）、麥子樂、陳雅麗（Allie）、黃又南近日正忙於拍攝亞洲心動娛樂（AMM）出品、戚其義監製新劇《逐流時代》，周三（12日）在亞視大本營舉行探班，Allie是次在劇中飾演一名古惑大律師、與又南是情侶，更自爆在劇中有激吻戲：「開機頭兩、三日，見咗佢兩、三次已經拍咗，不過大家都好專業，不過我會形容呢個係『仙人掌之吻』，因為好拮，拍完場戲成個下巴紅晒！」

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現年27歲的Allie早在2012年已經在內地主演電影《潘多拉的寶劍》，2018年跟郭富城、梁詠琪、林志玲等同場拍攝電影《西遊記．女兒國》，近年Allie主力在內地發展，微博累積逾143萬粉絲。Allie透露今次透過Casting得到角色，更是首度在港拍劇：「同（監製）阿戚合作好興奮，我細個好鍾意睇佢啲劇，嗰陣睇《金枝慾孽》嬲到想掉爛電視，而家可以同偶像合作好開心！」Allie指在內地與香港拍劇沒什麼不同：「喺Cam前講對白仲舒服咗，始終廣東話係母語。」她又透露獨自在內地打拼的辛酸史：「我可以周圍去廁所，拍戲試過去銀川係沙漠地方未必有廁所，冇辦法左手幫忙遮一遮都要去，個個演員都係咁。」

Allie與陳凱琳感情要好，連靚樣都似足兩姐妹！

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