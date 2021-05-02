姜濤急速爆紅原因全面分析　勢成亞洲之光前程更勝前輩Twins？

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-05-02 15:00

本地男團MIRROR中的人氣王姜濤周五（30日）迎來22歲生日，他的粉絲「姜糖」花大手筆在遍佈港九的7個大型LED、電車、電車站、巴士站投放廣告、高調為偶像慶祝生日，也希望藉此令更多人認識這個在娛樂圈橫空出世的男孩。此舉吸引數百姜糖群起到有「姜濤灣」之稱的銅鑼灣打卡兼合唱《蒙着嘴說愛你》，場面墟冚，令人不禁思考在外來韓流文化侵蝕下，到底香港有多久沒有出現過備受追捧的本地偶像？大概是20年前出道的Twins吧？不知就裡的大眾不禁問，到底這個剛踏入22歲的少年有什麼魔力受盡萬人追捧，在短短4個月間IG粉絲飆升逾兩倍至22萬，甚至盡得廣告商青睞，成為「新一代吸金王」，到底姜濤憑什麼那麼紅？

本地男團MIRROR中的人氣王姜濤周五（30日）迎來22歲生日，他的粉絲姜糖花大手筆在遍佈港九的7個大型LED、電車、電車站、巴士站投放廣告、高調為偶像慶祝生日，也希望藉此令更多人認識這個在娛樂圈橫空出世的男孩。（資料圖片）

零偶像包袱 可愛不做作

ViuTV近來最受歡迎的是由MIRROR、ERROR互相比併的遊戲節目《考有Feel》，而除了主持Edan（呂爵安）以外，15子中表現最出彩的就不得不提姜濤，有他出場的集數都掀起極高討論，皆因平時天然呆、成熟處事、舞台上霸氣盡現的姜濤大家就看得多，卻少有能看到他貪玩男孩的模樣。姜濤在節目中完全拋棄偶像包袱博盡、開啟「爛玩模式」追住阿Dee（何啟華）與193（郭嘉駿）不放，令同隊的兩位哥哥Anson Kong及Stanley都束手無策只能寵着，而姜濤「獸性大發」的真實模樣令觀眾大呼可愛、不做作，令男性觀眾也表示要立即入坑。

點擊圖輯睇姜濤「獸性大發」咬193乳頭片段：

+ 44 + 44 + 44

謙遜有禮 待人真誠

姜濤在出道短短兩年間急速爆紅，卻一直保持謙遜的初心、待人依舊真誠，絲毫沒有大頭症的跡象，在他剛踏入22歲的這天凌晨，為排練演唱會忙得不可開交的他仍特意在社交媒體開直播答謝粉絲為他做的一切，語氣淡然又有點受寵若驚，不斷道謝之餘，也對不少人說很多句不好意思：「冇諗過呢半年發生咁多事，確實自己未消化到，好多嘢嚟得好快……開始覺得姜濤呢個人好多討論，有少少唔太適應……多謝大家咁睇得起姜濤呢個人！」由於直播訊號延遲，他又特意再打開直播，好好地跟大家問候、道過晚安才去休息，態度之真誠令姜糖更堅信他是值得愛護的偶像。

姜濤在出道短短兩年間急速爆紅，卻一直保持謙遜的初心、對人依舊真誠。（資料圖片）

努力堅持有決心

現在看姜濤的履歷固然華麗，以19歲之齡脫穎而出奪得《全民造星》冠軍，獲得100萬獎金，並在短短兩年間成為街知巷聞萬人迷，不過這些成就並不是一朝一夕隨手可得，是他靠着對夢想的努力和堅持才可實現。俗語有云努力的孩子運氣不會太差，姜濤中學時的體重曾高達200磅，後來為了心儀的女生決心減磅，成功逆襲減去60磅的姜濤外形亦隨之變得俊俏，也讓他重拾自信追夢，參加內地選秀節目《快樂男聲2017》，並成為港澳台區選拔賽的其中一位代表，晉身30強；然後就是我們在《全民造星》中看到姜濤，而在他出道後這兩年間，姜糖亦見證着他的蛻變和成長。

點撃圖輯睇姜濤2021年接拍的廣告：

+ 56 + 56 + 56

姜糖助攻促使偶像升值

姜濤的成功除了歸功於自身的努力和天生的氣質，當然少不了姜糖的加持，每逢有姜濤的報道，姜糖都會湧入留言以示支持；而姜濤代言的產品，姜糖都必定會爆買，令他成為銷量保證的Icon之餘市場價值亦隨之增加，繼而令其他廣告商增加聘用他作為代言人的信心，令他的產品代言亦隨之而來，這也是為什麼姜濤在今年短短3個月內已接逾二十多個廣告的原因。姜糖投放的生日應援亦同理，大手筆的舉動引來大眾注目兼掀起討論，告訴大家偶像在市場中的價值，所以姜濤的成功某程度上姜糖亦應記一功！

點擊圖輯看「姜濤灣」打卡位：

+ 28 + 28 + 28

各大機構全力加持

有一句說話叫「姜濤不紅，天理不容」，以21歲之姿打破《叱咤樂壇頒獎典禮》紀錄，成為史上最年青「我最喜愛的男歌手」得主，聚光燈瞬時都聚焦在他身上，加上無綫「神助攻」，讓更多本不認識他的人了解到他作為歌手的潛質；而姜濤／MIRROR這個名字也在這個時代成為了香港偶像的代名詞，令更多人再度留意沉寂多年的本土娛樂圈。不過，22歲的他面對突如其來的群眾目光和期許，不其然有一定的壓力，他直言在演唱會過後會好好放假，以調整身心。路還很長，請以健康的姿態繼續走下去，「浩浩蕩蕩迎來另一新世紀」，逐步實現自己的得獎感言，與香港樂壇一起步向亞洲第一的位置。