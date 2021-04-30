逐流時代｜監製戚其義嘆香港改變：地道文化慢慢喺戲劇世界消失

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-04-30 23:15

由林文龍主理的亞洲心動娛樂（AMM）出品、戚其義監製、麥明詩與麥子樂主演的新劇《逐流時代》周五（30日）舉行拜神儀式，曾為無綫（TVB）效力逾30年的戚其義談起今次與AMM合作的製作差別，他說：「要謹慎好多！因為香港有好多環境唔同咗，例如而家申請地方拍嘢要十幾日，又要冇得變，以前條街有咩問題都可以轉過隔籬街，而家就唔得，好多直程未必會批，調動性咁有限，未必可以好似以前啲戲咁拍到出嚟，例如《4 in Love》嗰陣封咗旺角條街，陳豪、佘詩曼喺裡面拍，而家根本就唔會畀你拍，呢啲香港特色嘅地道文化就慢慢喺戲劇世界裡面消失。」

戚其義談及應允為AMM拍攝《逐流時代》是被林文龍的誠意打動：「個平台滿足到我哋團隊，有闊啲嘅創作空間。」（陳順禎攝）

戚其義在無綫時期曾製作出《珠光寶氣》、《天與地》等神劇，其金漆招牌某程度上也是口碑保證，令新作更令人期待，他形容《逐流時代》故事講述階級固化為香港的社會病態：「有老中青，係最傳統嘅倫理（故事），年青一代喺香港社會應該揀一條咩路行？」談及會否怕被指題材與奧斯卡最佳電影《上流寄生族》相似，戚其義就淡定指：「呢種寄生係不嬲都有，只不過係寄生嘅過程發生咩趣味，裡面亦都會出現不道德交易、好抑壓嘅愛情故事。」至於其御用編劇兼最佳拍檔周旭明缺席本部作品，他就解釋：「佢太忙，有冇唔習慣就一定有，奈何喺逆境下都要畀多啲機會大家（各自）拍戲。」

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戚其義談及應允為AMM拍攝《逐流時代》是被林文龍的誠意打動：「個平台滿足到我哋團隊，有闊啲嘅創作空間。」至於回歸無綫的想法，他就指：「香港而家仲有咩平台？每個有生產劇嘅平台都想合作，其實而家要開劇都幾困難，如果香港可以百花齊放都係一件好事。」近來TVB與ViuTV之間的電視大戰愈演愈烈，在行業中有舉足輕重的戚其義說：「大家嘅劇集都幾豐富，ViuTV有咁多種類嘅劇、又年青；而TVB嘅劇集就一向咁大型，我覺得都幾好。我哋應該做到香港自己本土味道嘅劇集、觀眾就會有共鳴。」