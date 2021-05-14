Netflix美劇《Sex/Life》打開美國人妻性愛日記　笑住探討性生活

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Netflix原創劇集《性／生活》（Sex/Life）首曝劇照，《疑犯追蹤》（Person of Interest）女星Sarah Shahi將在今昔的幻想之中，探索最深層的慾望。

《性／生活》根據B.B. Easton的回憶錄《44 Chapters About 4 Men》加以改編，由《真實之虛》（Lifetime）編劇暨製片人Stacy Rukeyser打造。

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故事聚焦一名女子、其丈夫和她的過往所形成的詭異三角戀曲。Billie（Sarah Shahi 飾）嫁給可靠又迷人的Cooper（Mike Vogel飾），並移居郊區成了兩個孩子的媽之前，她可是住在紐約享受無拘無束的女子，成天與摯友Sasha（瑪格麗特奧黛特飾）在努力工作之餘，也不虧待自己盡情享樂。

如今當媽的她對照顧兩個年幼孩子感到精疲力盡，並懷念起過往時光之際，她開始書寫日記，幻想著與性感前男友Brad（Adam Demos飾）的激情過往，這位舊情人當年可是讓她傷透了心，至今都無法忘懷。

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隨著寫下一頁又一頁的日記，她開始思索自己究竟為何走到了現在的處境之中，而此時，她的老公發現了她的日記。Billie的真實過往會在婚姻中引起一場性革命，還是會帶她走回她認為自己所拋棄的人生，和那個讓她心碎的男人重聚呢？

其餘卡士包括童星Phoenix Reich、《黑色星期五》（Black Friday）Jonathan Sadowski、《五行刺客》（Wu Assassins）李麗君（Li Jun Li）、《真實之虛》Meghan Heffern。《性／生活》將於6月25日在Netflix上線。

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【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】

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