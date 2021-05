Netflix｜10部必睇五月上架劇集與電影：不死喪軍、禽獸、囊中人

在四月推出Netflix推許多精彩劇集、電影後,五月為大家帶來的有:眾人期待已久的暴力美學動畫《愛X死X機械人》(Love, Death & Robots)第二季;大導薩克薛達(Zack Snyder)令人期待的回歸原點之作《不死喪軍》(Army of the Dead);代表德國參賽2021第93屆奧斯卡「最佳國際影片」,並獲得第77屆威尼斯國際電影節主競賽單元金獅獎最佳影片的《明天新世界》(And Tomorrow the Entire World);全新超級英雄劇集《朱比特傳奇》(Jupiter's Legacy);由溫昇豪、陳庭妮、林柏宏、劉冠廷領銜主演的台灣職人劇《火神的眼淚》……此外還有探討1970年代末的美國紐約惡名昭彰連續殺人犯「山姆之子」的紀錄片《山姆之子:黑暗墮落》(The Son of Sam),以及法國科幻求生驚悚片《囊中人》(Oxygen)也都十分值得期待!

文:Daniel Hsu/GQ Taiwan