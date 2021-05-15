趙麗穎一連演繹兩本雜誌4個封面　網友諷難甩土味：毫無時尚氣場

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-05-15 15:30

33歲內地女星趙麗穎自從2019年產後復出後，狀態越來越好，對比以前時尚度提升不少，更密密亮相雜誌封面，單是今日（14日）就一連公布了兩本5月登封雜誌，雙雙登上熱搜，引起網友熱議！

第一本雜誌是《COSMOPOLITAN》中國版，趙麗穎同李冰冰共同拍攝，兩人身穿Dior套裝，躺臥在梳化上，青春又活力十足，充滿生活氣息。

李冰冰同趙麗穎是和頌傳媒合夥人，所以一同拍攝封面是很自然的事。（微博@時尚COSMO）

而第二本雜誌是《Madame Figaro》中國版，趙麗穎一連演繹三個「奇遇江湖」封面，第一張她身穿粉色禮服，手持寶劍，側靠在巨型樹根上，落葉在空中飄拂，散落滿地；第二張趙麗穎身穿Dior 2021早秋成衣系列正紅色皮革Jumpsuit，同樣手握寶劍，眼神堅定，攻氣十足，不過就毫無時尚感可言，反而有些土氣；而第三張則充滿奇幻色彩，如鳳凰涅槃重生，非常華麗，算是這三個版本中，最出彩的一張。

對比來看，《COSMOPOLITAN》的封面比《Madame Figaro》更勝一籌，但趙麗穎的時尚演繹力依然有些不足，欠缺張力，不少網友都紛紛評論道：「就算看不見臉，全身照那幾張也沒時尚的氣場，表現力特差，命中帶土」、「感覺看著不太自在」、「和李冰冰對比好慘烈……她單人的其實還好啦」等。