黎耀祥北上勁接Job全面進軍內地？　瘋狂拍片扮豬八戒氹網友開心

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-05-15 19:56

不少香港明星將重心轉移內地均做得有聲有色，視后佘詩曼、胡杏兒等人都已經站穩內地市場，現在就連三屆視帝黎耀祥都被指要全面進軍內地發展。事關他近月現身內地除了頻頻出席活動、接直播節目之外，還不時拍片同網友互動，近日更因為一段「吃火鍋遇上孫悟空」的片段引來許多討論，不禁讓大家覺得他開始要發力往內地市場推進。

黎耀祥是三屆視帝，演技備受肯定。（視覺中國）

事實上黎耀祥在2019年的時候已經嘗試接拍內地劇，在古裝劇《鳳弈》中出演男配角，雖然收視一般但他的好演技卻獲得不少內地網友稱讚。然而在2020年他在香港方面就只推出一部劇集《殺手》、清談節目《雙祥見》而已，之後沒有太多作品推出，曝光率似乎比起從前減少了許多。

2019年嘗試拍內地劇。（《鳳弈》微博圖片）

而最近他就被發現現身內地頻頻接工作，除了出席商演之外，還嘗試接直播工作，他在微博留言道：「完成第一次直播，多謝大家支持。繼續努力和大家互動分享，歡迎大家提出意見和問題，後晚見。」除此之外，他還不時拍攝趣味短片同網友互動，還原多年前飾演豬八戒看美女的好色樣子表情，非常好笑，另外還有一段是他在吃火鍋時遇上孫悟空的趣味表情，當時因為火鍋店安排了孫悟空的表演在招呼客人，眼見大師兄在場他就立即豬八戒上身，重演豬八戒面對大師兄時的緊張表情，還不斷用紙巾抹汗非常搞笑，他在片中道：「本來想着是自己來吃火鍋，想不到冤家路窄遇到他。」裝模作樣的他表情多多，非常討人歡喜。而不少網友見到後都立即勾回童年回憶，紛紛大讚他夠可愛帶給大家好多歡樂。

第一次接直播工作。（黎耀祥微博圖片）

不時拍攝趣味短片。（微博圖片）

另外，在趁空閒時他亦到處去旅遊，還因為第一次坐高鐵去西安而感到興奮，一邊拍片一邊搞笑，看得網友非常開心。到了西安後他就去了大雁塔參觀，他又一秒豬八戒上身：「我終於找到師傅啦，我以為他去哪，原來他一直站在哪等我。」因為當地建造了一座唐僧的人像，所以他就感到開心，還站在遠處同師傅合影。

近來工作多在內地的他，最近又被傳出他已經在中山置業，買屋在內地扎根，網友們都認為他最近曝光率夠多，猜測他似乎已將重心放在內地了。

有傳黎耀祥在中山已經置業。（黎耀祥微博圖片﹑微博圖片）