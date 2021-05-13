遇龍 |好姐妹熱巴靠玄幻劇成一線　祝緒丹照抄但被王鶴棣拖累？

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-05-13 20:15

人氣女星楊冪旗下簽有多位藝人，除了已經上位成功的迪麗熱巴之外，還有一位離上岸最近的祝緒丹。2019年她憑新版《倚天屠龍記》周芷若一角走紅，但似乎後繼不勁熱度大跌，不過最近她就複製老闆楊冪﹑好姐妹迪麗熱巴的「三生三世」套路推出新劇《遇龍》，但似乎觀眾緣欠佳沒有引來追劇潮，星路原地踏步的她不禁令大家覺得其難捧紅，看來想同好姐妹平起平座仍需努力。

祝緒丹同迪麗熱巴是同一間公司。（迪麗熱巴微博圖片﹑祝緒丹微博圖片）

2017年內地推出劇集《三生三世十里桃花》大受歡迎，令女主角楊冪的知名度再次急升，還捧紅女配角迪麗熱巴。有見及此其公司再同其他製作公司合作推出同類劇《三生三世枕上書》，女主角由迪麗熱巴擔任，劇集同樣受歡迎掀起追劇潮。

而同公司的祝緒丹其實亦有參與拍攝劇集《三生三世十里桃花》，可是沒有受太大關注。直到2019年她主演新版《倚天屠龍記》才為人熟悉，當時曝光率非常高，星途被看好。然而在一段時間沒有推出劇集的她，去年就只推出一部劇集而已，可惜聲勢大不如前，明顯又再次落後好姐妹迪麗熱巴的圈中地位。

祝緒丹因為新版《倚天屠龍記》周芷若一角走紅。（劇照）

祝緒丹複製老闆﹑好姐妹的套路拍攝「三生三世」套路的劇集。（《三生三世枕上書》微博圖片﹑祝緒丹微博圖片）

不過受公司力捧的她仍然有機會，去年公司就為她接拍玄幻劇《遇龍》，劇情主要圍繞男女主角經歷三生三世情的故事。而劇集最近就正式開播，但似乎不受觀眾青睞，事關劇情將女主角人設設為「傻白甜」，但祝緒丹給人感覺就不屬是柔弱女子的類型，認為她做狠角色比較合適，完全不適宜出演這種角色。其次劇情節奏過慢﹑濾鏡模式過多﹑特技後製簡易等都是問題，還有男主角王鶴棣的演技非常糟糕，完全只是用一種表情來演繹而已，沒有人物的信念感，所以有網友就批評他演尉遲龍炎這個角色根本就是道明寺2.0，完全看不出他有演技。

王鶴棣演技遭到惡評。（《遇龍》微博圖片）

特技同樣被批評。（《遇龍》微博圖片）

只是剛播出幾集就受到網友們惡評，看來《遇龍》的收視會仆直。而眼見好姐妹新劇播出，迪麗熱巴亦在線支持，在其微博為祝緒丹宣傳：「今天開播啦，但我還是想說，你不該遇龍，你應該遇我。」看來二人果真姐妹情深，但以目前成績而論，祝緒丹的觀眾綠的確欠佳，按照老闆﹑好姐妹的套路而走亦起不了作用，看來她要演藝事業﹑地位更上一層樓仍需要努力了。

迪麗熱巴都力撐好姐妹祝緒丹的新劇。（祝緒丹微博圖片）