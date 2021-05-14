《莫測高深一女生》女主角爆紅　「泰國水原希子」真身竟是高材生

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-05-14 22:00

這個月在 Netflix 網飛上映、以驚悚校園故事為題材的泰劇《莫測高深一女生2》大家追了嗎？2018 年一季度在泰國上映時就獲得廣大好評，2019 年上架 Netflix 後更是引發全球觀眾的討論。 二季度的回歸，可以説是引頸期盼，除了優秀的劇情編纂，稱號「泰版富江」的女主角 Chicha Amatayakul 也是一位你必須關注的女星！Chicha Amatayakul不僅以天生的空靈氣質，將恐怖轉學生「娜諾」詮釋地完美到位，在現實世界中更是一位人氣爆棚的「泰國超模」，擁有多達 128 萬的 IG 粉絲，標誌的五官給人頗有距離的厭世感，獲網友封「泰國水原希子」。 文：Amber Chan, Boga（GQ Taiwan）

才貌雙具！歌手、演員、超模，還是法律高材生

Chicha Amattayakul 在泰國有個可愛的小名「Kitty」，粉絲們都習慣這樣叫她，17 歲就以「歌手」身份加入泰國人氣女團「Kiss Me Five」，推出了幾首火紅單曲如 《Morning kiss》、《Sensitive 》等。而在演藝事業逐漸起飛時，還是大學生的 Kitty 卻選擇暫停演藝工作，回學校完成學業。

她就讀泰國藍康恒大學法律系，聰明的她以非常短的時間研習，在 18 歲時就拿到畢業證書，以「演員」身份重回演藝圈。2017 年拍攝電視劇《火之迷戀》、電影《讓我死》，2018 年則因飾演《莫測高深一女生》主角「娜諾」再次走紅，成為演藝圈的當紅炸子雞。

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「泰國水原希子」素顏比上妝更美！

現在 27 歲的 Kitty ，即使飾演 17 歲的高中生也毫無違和感，清秀標誌的五官，加上白皙水潤的肌膚，使她即使素顏也能充滿自信與魅力，被網友公認是少數「素顏比上妝更美」的女星。

而帶有厭世感的高級臉龐、大長腿與 170 公分的高挑身形，也讓她獲封「泰國水原希子」的封號。IG 粉絲多達 128 萬人，點進去看看，會發現除了戲劇作品，她還熱愛分享生活照，甚至經常素顏開直播，真實不做作的個性相當討喜。

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《莫測高深一女生2》於 Netflix 正式上線

《莫測高深一女生》是一部劇情獨立的泰國懸疑影集，以「驚悚校園故事」為題材、改編自「真實社會案件」。每一集的開頭，皆是由 Chicha Amattayakul 所飾演的女主角「娜諾」轉到新學校作為開端。以一列的黑暗故事，引導大家探討常見卻難解的校園議題，如霸凌、炫富、性侵等。

一季度於 2019 年上架 Netflix 網飛時，便引起全球觀眾的討論。而據説二季度，「娜諾」似乎將擴大她的懲惡報復計劃……，邀請更多人加入她的行列！Chicha Amattayakul 精湛演技再一發，美麗才女的新作，只能用「不得不追」來形容！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：人稱泰國水原希子！ 《轉學來的女生》女主角「娜諾」真實身份是泰國超模、還是法律高材生！】