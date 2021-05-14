不死喪軍｜Netflix公開頭15分鐘片段　喪屍爆發竟因情侶交歡而起

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-05-14 19:13

由薩克薛達（Zack Snyder）執導，Dave Bautista、真田廣之等人主演的Netflix喪屍題材動作災難片《不死喪軍》（Army of the Dead）將於下周五（21日）正式上架，今早（14日）官方為宣傳造勢，決定公開正片開場頭15分鐘精彩片段！

薩克薛達大讚Dave Bautista的演出，不論是感情戲還是動作都有讚冇彈。（《不死喪軍》精彩劇照）

《不死喪軍》講述在拉斯維加斯爆發喪屍大戰，倖存的人則利用運輸貨櫃築起高牆將人和喪屍隔離，六年後一位賭場老闆以巨額酬勞委託前喪屍戰爭英雄Scott Ward（Dave Bautista 飾），成立團隊兼召集一班亡命之徒，請他們在政府進行核轟炸前闖進隔離區，取回放在賭城大道地下金庫裡的兩億美金（約15億港元），團隊除了面臨時間有限的問題外，又要面對聰明敏捷，且有組織的喪屍軍團，更要成功保命完成搶劫。

早已有預告不少血腥畫面，而且用了極多血漿來堆砌。（影片擷圖）

在Netflix公開電影開首15分鐘片段可見，影迷可搶先得知喪屍災難的起因、以及巨型爆發的畫面。開場時看到官方關押着喪屍病源的裝甲車，不幸地跟一對在車中正發生親密關係的年輕情侶的私家車相撞，引起爆炸之餘更令喪屍病源意外掉出鐵牢之中，及後當然就是這隻超級喪屍虐殺現的官方場士兵，更將目光鎖定在賭場拉斯維加斯。

點擊睇更多頭15分鐘精彩畫面：

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《不死喪軍》的主要故事線跟《屍殺半島》一樣。（《屍殺半島》劇照）

事實上在聽完故事大綱後，是否發現有似曾相識的感覺呢？事關在約一年前上映的韓國電影《屍殺半島》中，故事橋段有些類同，主演的姜棟元為前韓國海軍陸戰隊大尉，在香港成為難民後，受委託返回半島尋獲一整車美金，務必要保命兼帶回金錢，才可在事後分成，而且故事同樣有極大量喪屍、重型軍火、一位極之好打的女角，出動極多人力物力來完成製作。

不過《屍殺半島》口碑一般，大型的喪屍、飛車、特技畫面當然做到商業片的級別，惟未能好好承接影迷對《屍殺列車》續集的期望值。至於在《不死喪軍》的首波影評中，外媒都有大讚他處理畫面的手法，如有眾多造型不同的感染者，血腥且暴力的畫面當然絕無冷場，演員以及戲中的搞笑位都獲得普遍的讚賞。加上後半部以開心的音樂搭配慢鏡，細睇喪屍如何將人類變成同類，最尾以極震撼的屍海告一段落，大大吸引觀眾想去睇戲。