張栢芝零P圖照醜態百出　網友狂鬧上傳者陳小紜自私

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-04-11 07:00

現年40歲的張栢芝最近參加《乘風破浪的姐姐2》話題度大增，一路過五關斬六將最終殺入總決賽。一向在鏡頭前美若天仙的她，沒想到近日就被隊友陳小紜公開零修圖照貼上微博，乍看之下顯得手臂粗略纖腰盡失且笑容難看，所以就有網友替她抱不公，留言指責陳小紜：「不管别的姐姐拍的好不好看，你只管你好看的你就放出來」，其微博幾乎都是罵聲一片。

張栢芝參加《乘風破浪的姐姐2》話題度大增，陳小紜（中）在節目中不受歡迎。（陳小紜微博圖片）

眼見陳小紜上貼的零修圖私照看，同隊友的7位姐姐在後台拍照茫甚是開心，其中有一張剛好捕捉到張栢芝的自然動態，乍看之下她的手臂臀圍似乎略為粗壯，同旁邊的楊丞琳比較明顯地有對比，而且其腰身亦盡失，同其他人比較她的身材明顯遜色。另外，她的笑容亦笑得不好看，在沒有準備的情況下影相的確不精美，但就自然得多。相反地post相的陳小紜幾乎影的每一張相都是美照，所以有網友就替張栢芝抱不公，湧現陳小紜的微博指責：「你真是只管自己美啊，栢芝這幾張照的不好看你也發」、「栢芝都那樣了還發啊」、「只發自己好看的」等，瘋狂指她是綠茶婊。

張栢芝笑得好難睇。（陳小紜微博圖片）

手臂比楊丞琳粗且沒有腰身。（陳小紜微博圖片）

正因為張栢芝看起來手臀粗又沒有腰身的關係，再度令人猜測她到底是否懷第四胎呢？因為早前她被影到行街市的時候肚凸凸，穿貼身裙為廣告拍攝時亦再次驚現肚凸凸的畫面，日前出席時尚活動時，身穿橙色短裙上陣肚皮位置亦有肚凸凸的Feel，而且將自己包到緊明顯沒有線條，所以種種跡象讓大家有所懷疑。

之後前被影到肚凸凸。（影片截圖﹑視覺中國）