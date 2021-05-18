開心速遞｜蔥頭丘梓謙再現疑又扮姜濤　原來哥哥係童年陳豪專業戶

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-05-18 19:40

丘梓謙繼早前在《愛·回家之開心速遞》扮演「蔥頭」一角，疑扮當紅偶像姜濤，在周二（18日）又繼續在《開心速遞》扮演相同角色，出場跳舞，劇情亦交代到大小姐（林淑敏飾）是「蔥粉」，因為不滿一班「蔥粉」，她跟熊尚善（滕麗名飾）聯手合作搞後援會。其實自上次劇集出街後，網民的反應有讚有彈，有人認為丘梓謙外表靚仔，扮偶像沒有太大違和感，但亦有網民到他的IG惡意攻擊。

「蔥頭」的打扮非常韓風。（IG@adrienyau0108）

事實上，丘梓謙外表帥氣，加上一頭淺色頭髮，甚有韓仔feel。劇中「蔥頭」的造型和經常派心心的小動作，勁似MIRROR的姜濤。而劇情又交代到他從未拍過拖、從歌唱比賽出身等等，背景跟姜濤也非常相似。而且劇中粉絲叫喊的一句「蔥頭不紅，天理難容」，疑改自「姜濤不紅，天理不容」。

即睇「蔥頭」與姜濤有幾相似：

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現年27歲的丘梓謙其實是童星出身，而他的哥哥丘竣霆更是童年陳豪專業戶，兩兄弟小時候由爸爸朋友介紹入行，演出不少電影、電視劇主角的少年版，丘梓謙被稱為「最靚仔童星」。他在20歲時已入讀TVB藝員訓練班，後來入行。他除了有份參演《解決師》、《愛美麗狂想曲》、《十二傳說》等劇集之外，現正拍攝的《把關者們》以及《逆襲人生》亦有份！他在《十二傳說》飾演殺人兇手，當時的反差感令人深刻，得到觀眾對他的肯定。

睇睇丘梓謙靚仔相：

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感情方面，丘梓謙的女朋友是藝人麥皓兒，她是2007年港姐八強之一，跟王君馨、黃智雯等藝人同屆。她跟丘梓謙年紀相差6年，但無阻他們的感情發展，他們的姊弟戀情已經8年。麥皓兒演出經驗豐富，曾做過味之天使「忌廉」，又曾於《那些我愛過的人》飾演想「撬人牆腳」兼極進取的崔姑娘，又曾唱過《請你食麵》和《食甜品》等「洗腦兒歌」。二人的感情穩定，他們不時在社交平台上載二人甜蜜合照。

丘梓謙與女友麥皓兒。（IG@adrienyau）

至於丘梓謙的哥哥丘竣霆，就比他大兩歲，丘竣霆（原名丘梓宏）當年因拍《溏心風暴之家好月圓》飾演陳豪年輕版而有「童年陳豪專業戶」之稱，童星出身的他曾參演過多部TVB劇集，例如《一屋兩家三姓人》、《十兄弟》以及《心花放》等劇集，故有「童星王」之稱。丘竣霆現時28歲，雖然他近年較少於電視機亮相，不過他已另闢新路，以「四少爺」之名轉戰直播界，開設YouTube頻道直播打機！而丘竣霆亦非常活躍於微博，不時就會分享生活點滴，以及自己的操肌成果！其實丘竣霆於2015年亦推出過單曲《虛構情歌》，由「亞洲星娛樂製作」推出，更拍攝了MV ，不少網民都有留言讚好聽！

丘梓謙的哥哥丘竣霆。（IG@4helton_master）

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同場加映姜濤靚相：