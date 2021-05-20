Penthouse 3︱開播前兩周超期待　金素妍：希望千瑞璡華麗地玩完

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-05-20 13:45

韓國狗血韓劇《The Penthouse》第三季（頂樓3）將於6月4日開播，距離播出還有兩星期，劇迷已經非常期待。早前金素妍在一訪問中，大談自己對第三季的感覺，最後竟然希望「千瑞璡」能華麗地玩完？

金素妍竟然會希望「千瑞璡」能華麗地玩完。（YouTube截圖）

《Penthouse》第二季最後，金素妍、柳真、嚴基俊和尹鐘焄等全部被判入獄，被問到「千瑞璡」第三季的去向，金素妍預告與「河允哲」還有一些關係要處 理外，她也講到「千瑞璡」應該會被保釋，對她來說就算失去一切，只要還有「清雅財團」就可以。此外，金素妍更激動澄清自己才是「恩星」親生母親，而非帶走「恩星」的「陳粉紅」。

網上已有大量《Penthouse 3》的劇透照，明顯全部主角都已保釋出獄。（newsen）

此外，金素妍竟希望做盡壞事的「千瑞璡」第三季能華麗地玩完，她講到：「我自己扣上手扣，說『我會自己行』，拍照都，對着記者說『不用替我打格』…希望就算玩完，也要華麗有趣地玩完。」即將迎來長篇劇的最後一季，金素妍表示由於之後便沒有機會再見「千瑞璡」，所以今季會完全放下所有想法，盡全力去演及享受。

劇組率先公開申恩慶和尹周熙在獄中的新劇照。（SBS）

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