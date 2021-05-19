ERROR自肥企画︱《行動綱領》破150萬　Mike導承諾找數：敬請期待

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-05-19 18:20

由ViuTV幕後團隊「無制限OT編集団」製作、ERROR四位成員193（郭嘉駿）、梁業（肥仔）、吳保錡和阿Dee（何啟華）主持的真人騷節目《ERROR自肥企日》口碑載道，首集發布、改編自《新世紀福音戰士EVA》主題曲的《無制限OT編集団の行動綱領》長踞YouTube熱門榜首一星期，周三（19日）更已突破158萬觀看，曾跟觀眾下戰書、揚言影片在節目結束前逾150萬點擊就有驚喜的格仔導演Mike（劉諾衡）亦隨即在限時動態寫道：「完成壯舉！驚喜將會喺全部集數播映完畢之後開始籌備，希望六月內可以搞掂，敬請期待。再一次好老土咁多謝大家支持，你哋先係最cxs！」

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ERROR自肥企画︱格仔Mike唱主題曲有深意 被雪保錡玩自我懲罰？

ERROR其中3名成員近日亦先後翻唱歌曲，先是肥仔以3萬Like作條件，輕鬆達標後在MIRROR演唱會舞台找數；及後「反省中」的保錡亦再度化身《新世紀福音戰士》內的初號機演唱，被讚最好聽版本；阿Dee也「有樣學樣呃Like」以10萬Like上架Popping版，又隨即宣揚這種舞蹈，令歌曲流傳度大幅增加。193周四（18日）晚發布新歌《睡到三點》，影片上架不足24小時已逾22萬觀看、登上發燒影片第2位，足見ERROR人氣之高。

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