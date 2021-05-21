林作拳賽門票售價貴過MIRROR演唱會　鍾培生：始終大家定位唔一樣

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-05-21 21:15

林作與鍾培生的拳賽9月才上演，賽前一來一往的口水戰已相當精彩，二人將會在拳賽前拍攝17LIVE的特備節目《鍾林大戰》，不過二人周五（21日）出席記者會就堅拒並排合照，火藥味濃。鍾培生透露前哨戰內容包括體能、辯論、團體鬥智等項目，更自信聲言：「全方位都會贏！」至於擂台一戰，鍾培生指：「絕對冇問題，我一星期操6日，體能都好咗！」對於林作為拍節目將不設底線，鍾培生就不屑一顧：「遊戲有遊戲規則，佢不嬲都耍無賴，要做小丑咪由佢，我會做足本份用自己方式去贏佢！」

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談起終極拳賽早前發布座位表供會員優先訂購，門票售價由$1,280-$28,800不等，對於網民指門票價格比人氣男團MIRROR的演唱會門票高出N倍，鍾培生指價有所值：「我每件事都做足100分，係用最Top嘅標準去衡量，都會畀返合適嘅服務畀貴賓。」他續指：「呢個騷嘅宗旨係支持廣東話頻道、支持本地團隊、散播正能量，拳手喺香港其實好Underpay，我哋搵咗Top嘅拳手、Top嘅Performer、Top嘅演唱會製作團隊、直播團隊，我哋都要收返相應價錢。」他又拒與MIRROR比較：「呢場係拳賽、MIRROR係歌手，始終大家定位唔一樣，我都有睇MIRROR嘅嘢、拍過片講姜濤，佢哋做得好好，我覺得香港呢個時候好需要娛樂。」