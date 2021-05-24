李光洙今錄最後一集《Running Man》　獲宋智孝告白、母親送氣球

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-05-24 16:00

李光洙上月宣布退出拍了11年的《Running Man》，有指他去年車禍後腳傷一直未好，只好忍痛離開節目，大批粉絲大叫不捨。今天（24日）則是李光洙參與《Running Man》錄影的最後一天，母親送上的氣球和宋智孝的告白都讓觀眾感動不已。

李光洙最後一次錄影，獲母親送上寫着「辛苦了兒子」的氣球，店家更公開了與李光洙媽媽的對話。店家以為母親想為小朋友年齡的兒子準備氣球，誰不知她回答兒子已經37歲。細問之下，李光洙媽媽對店家說：「不知道能否說這樣的話，我是《Runnning Man》李光洙媽媽，光洙要從節目下車了…」窩心的禮物和心意已感動不少粉絲。

李光洙母親為兒子送上氣球。（網上圖片）

去年李光洙車禍後，只休息了兩星期，腳傷一直未好。（SBS）

而昨日播出的一集中，宋智孝要在李光洙和Brad Pitt中二選一，雖然之後話題扯到李光洙漏尿一事上，似乎給他帶了一個搞笑又受傷的結尾。可是厲害的觀眾就聽到，鏡頭後的宋智孝其實有安慰李光洙說「沒關係，光洙，姐姐很愛你」，一句暖心的告白馬上觸動粉絲的淚線，大家都表示仍未預備好接受李光洙要下車的事實。

宋智孝雖然在節目上不時欺負李光洙，但二人私下感情親如姐弟。（SBS）

李光洙上月忍痛宣布退出《Running Man》。（sports chosun）

回顧一下李光洙與《Running Man》成員家人般的好感情：

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