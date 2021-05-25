Penthouse 3︱朴恩碩劇透照曝光　第三季疑有機會翻生？

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-05-25 16:30

韓國狗血韓劇《The Penthouse》第三季（頂樓3）將於下月4日開播，其中劇迷最關心的，相信是上季大結局慘被賜死的「Logan Lee」朴恩碩今季會否出場。不過近日網上就有朴恩碩拍攝的劇透照流出，難道他有機會翻生？

朴恩碩上集最後一幕，慘被疑似嚴基俊的人炸死後，劇迷炮轟編劇「沒有人性」。雖然劇迷一直希望他翻生，但早前訪問中，朴恩碩已親自講過仍未知道自己第三季出場與否，如果有份就必定會報仇。不過近日終於有見到朴恩碩開鏡拍攝的劇透照流出，雖然未知角色是「Logan Lee」、其雙胞胎還是死前過去的場面，但劇迷已非常期待朴恩碩於第三季的表現。

網上流傳朴恩碩的開工照。（Twitter/@happydayee_）

按圖睇更多《Penthouse 3》新劇照、劇透照：

+ 24 + 24 + 24

《Penthouse 3》將於6月4日開播，並一星期播出一集，香港劇迷亦能在「黃Viu煲劇平台」上同步追看。正式開播前二次天，「朱碩勳」金永大、「朱錫景」韓智賢和「河恩星」崔藝彬等，更會率先於特輯節目中現身。

朴恩碩上季最後一幕慘被賜死。（劇照）

同場加映：Penthouse 2．大結局︱李智雅朴恩碩冇好結局 嚴基俊判無期徒刑

重溫朴恩碩慘被賜死一幕：