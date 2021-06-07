Netflix｜一文看清2021上半年必睇作品：不死喪軍、進擊的巨人…

撰文：GQ Taiwan
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打開Netflix覺得眼花撩亂，太多選擇不知如何下手嗎？貼心的GQ編輯們在此雙手奉上「防疫片單」，精選2021年1月到6月新上架的電影、劇集，推薦給大家！
文：Daniel Hsu, Boga（GQ Taiwan）
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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：在家太久鬧劇荒？「防疫片單」請收下！2021 Netflix 上半年新上架的必看電影、影集推薦】