美劇大數據｜《誰殺了莎拉？》續集驚喜回歸　劇情瘋狂暴走惹負評

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-05-26 20:30

近年Netflix致力發展非英語劇的市場，製作了大量外語劇集，有被譽為上半年最出色外語劇的《Fatma》之外，還有最近上架的燒腦之作《第二聲鈴響》（The Innocent）及《誰殺了莎拉？》（Who Killed Sara?）。後者的逆轉性結局讓大批劇迷拍爛手掌，為了盡快解開懸念，第二季於日前已經上架，亦承接首季的氣勢，再度登上全球排行榜的冠軍！

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*注意：以下含有少量劇透

《誰殺了莎拉？》主要講述主角Alex被屈謀殺親妹Sara，含冤入獄18年後，一心想對付真兇兼昔日好友Rodolfo，及其富豪父親César Lazcano報仇。在調查期間，竟然發現兇手另有其人，同時發現Lazcano家族大量不可告人的秘密。而Alex在結局無意中發現死去的妹妹Sara暗藏恐怖一面的日記，並在後花園挖到一個額頭有彈孔的頭骨，並於第二季揭開Sara的極度癲喪行為及究竟誰是殺死她的真正兇手。

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+ 7 + 7 + 7

第二季的節奏如首季同樣明快，亦有在適當的時刻拋出懸念，成功吸引到觀眾追看下去。其實在首季的結局，劇迷都大概知道誰殺了Sara，不過當然還有內情需向觀眾交代，而期間亦不斷增加謎團，更埋下開拍第三季的伏線。個人認為首季的逆轉性結局相當吸引，不過如果再讓劇情繼續大暴走，很容易會愈拍愈爛。

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除了《誰殺了莎拉？》之外，早前介紹過的波蘭劇《性福演算法》（Sexify）、《第二聲鈴響》（The Innocent）及超英劇《朱比特傳奇》（Jupiter's Legacy）都仍然穩佔全球10大。而香港方面，仍然是韓劇的天下，感人的《我是遺物整理師》就衝了上季軍位置，跟第二位的大熱泰劇《莫測高深一女生》叮噹碼頭。

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