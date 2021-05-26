《不死喪軍》頭巾女獨打喪屍超有型　替身出身4歲習柔術拍開DC片

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-05-26 11:00

由薩克薛達（Zack Snyder）執導，Dave Bautista、真田廣之等人主演的喪屍大片《不死喪軍》（Army of the Dead）現已上映，雖然網上評論好壞參半，但當中有位演員由替身變熒幕主角的奮鬥史十分值得外界留意。

由Dave Bautista組隊的團隊原本人強馬壯。（電影劇照）

當中由Samantha Win飾演的錢柏絲（Chambers），為神槍手兼網絡紅人古茲曼（Raúl Castillo Jr 飾）請來的團員之一，但戲份不算多，而且很快變陣亡。但就有不少網民都大讚呢位「頭巾女」身手了得，由佢展開整套戲第一輪跟喪屍對打，從廚房打到出大廳，畫面既不拖泥帶水又好睇，可惜係佢好快就死了。

由Samantha Win開始第一場人類大戰喪屍的確好睇。（影片擷圖）

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Samantha Win 4歲開始學習柔術，12歲轉學中國武術與太極拳。（Samantha Win IG）

4歲學柔術 17歲奪世界武術錦標賽季軍

今年30歲的Samantha Win是位加拿大女演員兼武術運動員，母親是柔道黑帶，她深受家庭影響，4歲開始學習柔術，12歲轉學中國武術與太極拳，更於2007年參加在北京舉行的世界武術錦標賽，憑南棍奪得季軍；2008年代表加拿大參加了北京奧運會武術比賽，在「女子南拳南刀全能」項目中排名第8，來頭不少，所以完成了好睇又有難度的畫面。

Samantha Win曾在《神奇女俠》以及《正義聯盟》中飾演「天堂島」的亞瑪遜女戰士艾薇亞。（Samantha Win IG）

拍慣DC片 擔任武打替身

Samantha Win在幕前演出多數跟動作片有關，曾演出的電影包括《超人：鋼鐵英雄》、《神奇女俠》、《Snow Steam Iron》、《正義聯盟》、《Circle of Stone》，而在電視劇方面都有以下作品《X探員》、《戰士》、《致命武器》以及《綠箭俠》等等。除幕前外更有擔任武打替身，例如在《天姬戰》替Jena Malone、《吸血新世紀4：破曉傳奇下集》中替姬絲汀史超域以及在《戰狼300：帝國崛起》替Eva Green。

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Samantha Win跟薩克薛達今次已是7度合作。（Samantha Win IG）

7度跟薩克薛達合作 終有自己角色

看過以上片名都知道Samantha Win跟薩克薛達並不是首次合作，計上薩克薛達有份執導或監製的作品，包括：《天姬戰》、《超人：鋼鐵英雄》、《戰狼300：帝國崛起》、《神奇女俠》、《正義聯盟》、《Snow Steam Iron》以及《不死喪軍》，兩人已經是7度合作，Samantha Win打得又睇得，終於在群演和替身中，搖身一變成為主角之一，有對白、有鏡頭、更有屬於自己的動作戲。

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