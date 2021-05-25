羅蘭與胡鴻鈞台上拖手勁溫馨　提疫情眼濕濕：啲獨居老人冇人照顧

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-25 21:18

無綫劇集《愛上我的衰神》今日（25日）在將軍澳電視城舉行拜神儀式，胡鴻鈞、陳嘉慧、羅蘭、鄭子誠、馬貫東及麥美恩等一眾演員均有出席。羅蘭姐在接受訪問時透露自己在劇中經常對孫仔胡鴻鈞又打又鬧，更試過一巴掌打落他身上，不過對方依然一聲不響有苦自己受令她很痛心：「呢個孫仔非常之乖，好好，喺戲裏面仲乖！個阿嫲點鬧點打佢都唔出聲，我覺得咁係唔啱嘅，但個孫唔駁嘴都唔啱，佢又唔解釋喎，咁個阿嫲咪火起囉！」

胡鴻鈞、陳嘉慧、羅蘭、鄭子誠、馬貫東及麥美恩等一眾演員今日（25日）在將軍澳電視城出席劇集《愛上我的衰神》拜神儀式。（葉志明 攝）

羅蘭透露前幾日剛剛拍完劇中一場在家中跌倒離世的場面，不過因為當時與胡鴻鈞沒有對手戲，所以並沒有生離死別的悲痛感受。（葉志明 攝）

羅蘭姐大讚飾演自己孫仔的胡鴻鈞，在台上更緊緊捉住對方的手非常溫馨。（趙允琳 攝）

年屆87的羅蘭姐依然努力拍劇，她笑言自己最近身體並無大礙，提到現時有什麼願望想做時，羅蘭姐卻坦言因疫情關大感憂心：「而家好多人失業，我又知道好多有心人派飯盒，真係有啲人飯盒都冇得食，所以我好希望你哋食嘢嘅時候唔好嘥咗啲食物，食得幾多就叫幾多，唔好食唔晒倒咗佢，雖然香港睇落好好，但其實好多人真係連飯盒都冇啊！」

羅蘭姐已年屆87依然積極拍劇，她笑言自己身體非常健康。（葉志明 攝）

羅蘭姐大為感觸，更講到眼濕濕一度哽咽：「啲獨居老人更加冇人照顧，往日都會一唔舒服就去醫院睇，但而家連啲醫生護士都忙得好緊要，冇時間好好休息！希望整個世界嘅人都身體健康，疫情快啲過去！」

羅蘭姐提起疫情感到很傷心，不禁眼泛淚光。（葉志明 攝）

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