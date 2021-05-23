陳家樂大方恭喜余香凝順利誕女　一提連詩雅和結婚話題卻口窒窒？

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-23 20:45

陳家樂（Carlos）與張曦雯今日（23日）出席夏日手搖飲料活動齊齊宣揚健康的飲食習慣，近年愛上做gym練大隻的家樂坦言自己正跟隨「168斷食法」減肥，雖然辛苦但已經慢慢習慣：「我會喺一日八個鐘頭裏食四餐，晏晝12點至夜晚8點盡量吸收曬我所有要吸收嘅嘢，多啲蛋白質、菜、碳水化合物其實都需要，我需要多啲能量去工作同運動。」

陳家樂與張曦雯今日（23日）齊齊出席夏日手搖飲料活動。（梁碧玲 攝）

家樂坦言自己都已經三十多歲，希望可以嘗試不同的事物，擺脫「香雞腳」變成一個壯男：「之前一路都有做train開，但就冇呢一種咁想咁大嘅轉變，今次想成個身形有啲唔同，唔知點解係突然之間，可能係我遇到一個好好、好熱血嘅教練。」被問到有沒有想法與同樣愛運動的Shiga連詩雅一起拍做運動的影片？陳家樂怕醜回應：「暫時冇諗呢啲嘢，都係各自努力啦！（你練大隻咗之後佢有冇讚你呀？）好多人都有畀意見我嘅！你唔好搞到我咁尷尬啦，哈哈！」

陳家樂近日愛上做gym練大隻，由「香雞腳」變成一個壯男！（Instagram：@carlosbb）

陳家樂一提起連詩雅就好怕醜。（IG：@shi_ga）

舊愛余香凝今日在Instagram宣布誕下女兒Clare的喜訊，陳家樂表示今日在出席活動前經兩人的共同朋友得知：「我未同佢講（恭喜），喺度都祝福佢啦，生小朋友都係一件好開心嘅事，希望佢哋可以母子平安！」他坦言自己很喜歡小朋友，但提到結婚就馬上口窒窒：「冇刻意咁計劃，隨緣啦！（怕唔怕屋企人催婚？）嗯...嗯...唉，都冇得咁諗㗎，都係以工作為先，其他嘢就隨緣啦！」

陳家樂對余香凝誕下女兒送上祝福。（IG：jenniferyuuu）

陳家樂暫時未有結婚的想法。（梁碧玲 攝）

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