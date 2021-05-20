波蘭青春喜劇《Sexify》風格創新引共鳴　靠科技滿足女性高潮？

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-05-20 14:00

活在這個科技主導的年代，什麼都講求方便快捷。在享盡科技帶來好處，同時擔憂科技發達會帶來隱憂。就以手機為例，相信大家都下載了大量應用程式來當日常小幫手，或者打機煲劇打發時間。就連隔住個Mon都可以速交友的時候，靠App達到性愛高潮又是否可行？

波蘭劇《Sexify》上架至今三星期多，仍穩佔Netflix全球排行榜的頭3位。（Netflix）

青春劇一向都是大熱題材，以學生面對性愛疑難為主題的英劇《性愛自修室》（Sex Education）開播至今大受劇迷歡迎。在Netflix上架的波蘭劇《性福演算法》（Sexify）食住個勢，打著青春喜劇的旗號，成功引起劇迷關注，上架至今三星期多，仍穩佔Netflix全球排行榜的頭3位。

《性福演算法》主要講述三個性格大不同的女生，合力創造一個能夠滿足女性好奇心和性需求的創新應用程式。（劇照）

共8集的《性福演算法》主要講述三個性格大不同的女生，合力創造一個能夠滿足女性好奇心和性需求的創新應用程式。胸懷大志的Natalia雖然是高材生，但平時不修邊幅，不懂與異性相處，除了是A0，對性亦毫無了解。為了贏得一項享負盛名的手機App比賽，與兩位好友Paulina及室內友Monica合作，一起探索神秘複雜的性愛世界。

聽起來，大家可能會聯想到早前推出的《真愛基因》（The One）或《黑鏡》（Black Mirror）系列，以科技去主宰性愛關係或靠App去達到高潮，是否會讓人類過度依賴科技？或者想《黑鏡》般帶出警世語言？雖然《性福演算法》以略具爭議性的方式去包裝，但劇情走青春喜劇路線，以貼地風趣的手法來描繪年輕女性在研究應用程式、探索性與愛的過程中，逐漸了解到自身需要及友誼的成長。

近年Netflix的多元化為觀眾帶來更多選擇，更令全球各國的優秀作品都能夠大放異彩。記者早前都介紹過不少高質的非英語劇，沒想到首次看波蘭劇都有驚喜。劇情節奏不像西班牙劇般快，而題材及風格比較美劇。劇中亦有大量性愛及裸露場面，比起《性愛自修室》更加大膽，不過不習慣聽外語的劇迷可能會看得有些吃力，但劇情夠咸趣，絕對適合放假一班Friend或同伴侶一齊煲。