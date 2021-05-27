志洙捲霸凌事件後遭解約　IG澄清冇性侵：我相信真相會水落石出

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-27 19:15

韓國男演員志洙（Jisoo／本名：金志洙）於今年三月被爆曾參與校園暴力事件後，被劇組從其主演的劇集《月升之江》踢走兼換人重拍，更被所屬公司Keyeast解約，隨時要獨自承擔製作公司Victory Contents要求的賠償金30億韓元（約2100萬元）。時隔兩個半月他為事件開腔，澄清自己從來未性侵他人，更表示會起訴散播虛假言論的網民。

志洙於今年三月被爆曾參與校園暴力事件，不但被劇組從其主演的劇集《月升之江》踢走，更被所屬公司Keyeast解約。（imBC）

月升之江｜志洙捲霸凌致劇組嚴重損失 紀理人公司割席拒賠30億

志洙承認校園暴力後永不翻身？ 受害者上節目力數惡行：暴君一樣

志洙被爆曾參與校園暴力事件後，在Instagram上載手寫信為事件道歉，並表示「以前犯下了無法獲得原諒的錯誤，雖然從事演技活動後一路走到今天，但心中一直也過着充滿負罪感的生活，相當後悔已經遲了回頭，所以不安感在內心揮之不去」，更表示「因我而受影響的人，我跪下來真誠道歉」。然而陸續有網民再爆出他多項黑歷史，其中還包含性侵的控訴，包括有人目擊他曾用紙袋套在受害男同學臉上並要求對方在上堂時自瀆，引起公眾嘩然。

志洙被指曾暴打同學，更有人爆料指他曾性侵他人。（《實話探查隊》截圖）

志洙今日（27日）再於Instagram上傳文章，坦言仍正進行反省：「 15年前的中學生時期，不光是當時因爲錯誤的行爲而受到傷害的人，還有作爲演員相信我並支持我的很多感謝的人，我真心地感到抱歉。」他又指出，兩個月前開始在網上有大大小小的爆料，而當中有不少都是扭曲、誇大的虛假故事，但當時為了不想為《月升之江》帶來影響，在不為自己辯解的情況下迅速上載道歉文道歉：「以上這些虛假文章中，還有指責我性侵他人的假留言，而這些留言成為焦點後，發文的人先聯繫我表示這些留言都不是事實，還說對於錯誤的內容成為焦點很抱歉，對方亦直接修改文章，並刪除了自己的留言。」

志洙今日（27日）在IG澄清自己從來未性侵他人，更表示會起訴散播虛假言論的網民。（Instagram：@actor_jisoo）

他坦言如今謠言已變得一發不可收拾，有網民甚至發文表示自己強迫與同性發生性關係，或是散布和他人的性愛影片等虛假消息，但卻在成為新聞後立刻將這些留言刪除並躲起來，令他不得不強把態度變得強硬起來：「那段時間，我一直相信總有一天真相會水落石出，只專注在反省我過去的過錯，但我為了反省而沉默時，但虛假的內容卻像真實一班到處流竄，因此我決定對於虛假的事實將採取法律上的對應。」他透露自己為了不拖累當時正在播出的劇集《月升之江》，所以決定於結束播放之後才展開法律行動。

按圖睇更多金志洙照片：

+ 5 + 5 + 5