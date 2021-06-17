8大「92年生」內地女演員星途大不同　陳鈺琪靠《倚天》趙敏爆紅

撰文： Niusnews妞新聞 最後更新日期： 2021-06-17 23:30

在演藝圈中漂亮的女明星總是不斷出現，能在演藝圈站穩腳跟肯定有點實力，大陸這一群1992年出生的「92小花」一字排開可說是超驚人，因為同年齡很容易被拿來比較，每個人的星途發展也大不同，來看看從出道以來到快步入30歲，發展的軌跡吧！

1. 迪麗熱巴

以新疆美女聞名的迪麗熱巴，一出道就有許多關注，2015年因為演出《克拉戀人》的高雯而廣為人知，一口氣讓他漲了470萬粉絲，後來陸續拍攝《漂亮的李慧珍》、《三生三世十里桃花》等劇人氣不斷上升，加上固定的綜藝節目《奔跑吧》和《極限挑戰》，熱巴可說是發展層面相當廣的女星，現在穩坐流量一線女星的位子，基本上作品都非常有聲量，還有非常多待播劇，期待熱巴更大的突破！（點圖放大瀏覽迪麗熱巴美照👇👇👇）

+ 9 + 9 + 9

2. 古力娜扎

同樣是新疆美女，古力娜扎的發展就顯得比較坎坷，2012年以《軒轅劍之天之痕》于小雪一角出道，後續比較常拍攝電影，2015年和張翰因戲生情，不料被鄭爽的粉絲一直攻擊，兩人於2017年分手，2016年開始古力娜扎才比較常拍陸劇，不過演技時常被網友批評，今年的作品《風起霓裳》、《十二譚》評價也不太好，娜扎這幾年一直在努力突破，希望她能好好加油，成為一個有顏值又有演技的流量女星啊！（點圖放大瀏覽古力娜扎美照👇👇👇）

+ 15 + 15 + 15

3. 楊紫

童星出身的楊紫，1999年就進入演藝圈，一部《家有兒女》讓她成為家喻戶曉的童星，長大後一部部成功的作品《戰長沙》、《歡樂頌》、《天乩之白蛇傳說》、《香蜜沉沉燼如霜》、《親愛的，熱愛的》等劇，讓她成為流量掌舵人，而且楊紫的演技也是被許多網友稱讚，不愧是從小開始演，演技自然又舒服，看她演戲很容易代入感情，而且戲路也廣，楊紫還有三部待播劇超讓人期待啊！（點圖放大瀏覽楊紫美照👇👇👇）

+ 18 + 18 + 18

4. 吳倩

走自然氣質路線的吳倩，2015年因《何以笙簫默》中的小「趙默笙」一角而出名，隨後幾部《我的奇妙男友》、《大仙衙門》、《我只喜歡你》、《冰糖燉雪梨》反應也都很不錯，不過吳倩真的是佛係經營事業，對於流量和人氣沒什麼慾望，感覺她只想安心的演戲，在92小花裡她的感情狀況倒是超前一大步，已經和張雨劍結婚並育有一女啦！（點圖放大瀏覽吳倩美照👇👇👇）

+ 19 + 19 + 19

5. 陳鈺琪

同樣也是氣質派的陳鈺琪，出道初期家人反對，所以偷偷摸摸地找戲拍，度過了一段辛苦的跑龍套時期，直到2015年簽約給唐嫣，2016年飾演《錦繡未央》的公主「拓跋迪」才開始引起關注，後來《香蜜沉沉燼如霜》的鎏英《倚天屠龍記》的趙敏都讓她知名度大開，雖然長得非常漂亮，陳鈺琪也是屬於比較低調的女星，希望陳鈺琪能遇到更多適合的角色，人氣可以再上升啊！（點圖放大瀏覽陳鈺琪美照👇👇👇）

+ 20 + 20 + 20

6. 周冬雨

周冬雨的演藝經歷可以說是這八位92小花裡最傳奇的，2010年以張藝謀導演的《山楂樹之戀》主演出道且獲獎，但後來產生合約糾紛，好在後續的電影作品《宮鎖沉香》、《同桌的妳》、《七月與安生》、《喜歡·你》、《後來的我們》、《少年的你》反應都非常好，周冬雨以《七月與安生》拿下第53屆金馬獎最佳女主角，《少年的你》拿下金像獎、金雞獎、百花獎最佳女主角，成為最年輕的「三金影后」，周冬雨的演技爐火純青，電影也能一直維持好票房，是92小花裡實際影視成績最好的人！（點圖放大瀏覽周冬雨美照👇👇👇）

+ 6 + 6 + 6

7. 袁冰妍

袁冰妍2012年以電視劇《葉問》出道，後續出演過許多作品《末代皇帝傳奇》、《老九門》、《聽雪樓》等，但都沒有到大熱門劇，直到2020年的《琉璃》才算真正紅了起來，讓更多人認識到她，其實袁冰妍的演技也很不錯，可惜機會沒有很多，才導致遇不到大熱劇，希望她的發展能越來越順利啊！（點圖放大瀏覽袁冰妍美照👇👇👇）

+ 31 + 31 + 31

8. 胡冰卿

一樣是2012年出道的胡冰卿，和古力娜扎都是唐人旗下的演員，2015年在《秦時明月》飾演「高月」一角才稍微打開知名度，後續《旋風少女》、《櫃中美人》、《獨孤天下》等劇都有討論度，可是一樣都不是大熱劇，也被網友稱是捧不紅的體質，其實胡冰卿長相清秀，演技也還算自然，就是欠缺一個人生角色，希望唐人能好好幫她選一個劇本啊！

+ 16 + 16 + 16

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