Angelababy與22歲蔡徐坤一起出海玩？　黃旭熙揭幕後真相！

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-01 19:15

Angelababy（楊穎）近年同黃曉明的婚姻成謎，不止沒有微博互動，就算同場出席活動也零交流，與初初高調放閃的狀態截然不同。雖然黃曉明早前已澄清兩人並未離婚，但依然引起網友不少揣測。

Angelababy今年情人節的配文令網友猜測紛紛。（微博@Angelababy）

昨日（31日），Angelababy的閨蜜曬出兩人在三亞遊艇遊玩時的照片，有網友從遊艇的後視鏡中發現蔡徐坤的身影，即刻在網上引起熱議，更因此傳出戀情。

網友真是眼尖。（微博圖片）

不過，該朋友很快便回應：「本就是朋友之間出去玩，現在為了怕自己朋友被罵，連日常都不能發了，請各位不要再造謠了謝謝。」隨即黃旭熙（Lucas）亦幫忙澄清曬出當日玩Wakesurf的視頻，配文道：「Baby姐帶我們去玩了，但是我好像是最厲害的，手摸船！手摸船！哈哈哈哈哈哈。」而蔡徐坤還在評論區曬出與Lucas、董思成在遊艇上的合照，稱只是團建。

據悉，《奔跑吧》節目組5月28日同30日都在三亞錄製，29號休息，而蔡徐坤在29日曬出一張在遊艇上的單人照，穿着同合照中一樣，因此推測幾人應該是選擇這一日一起出海。

蔡徐坤在29日曬出的單人照，造型服裝與合照一致。（微博@蔡徐坤）