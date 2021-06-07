王力宏和結婚8年太太李靚蕾突傳婚變?　兩年來零互動惹外界關注

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-06-07 16:33

台灣女星大S（徐熙媛）於上周六（5日）宣布與內地富二代汪小菲離婚結束十年情，令不少網民深感婉惜。今日台灣媒體（7日）又傳出王力宏（Leehom）和結婚8年的太太李靚蕾婚變的傳聞，因兩年來零互動而引起外界不少關注。

王力宏和小10歲的圈外太太李靚蕾相當恩愛，卻竟然傳出婚變傳言。（微博照片/@王力宏）

現年45歲的王力宏與太太李靚蕾於2013年結婚，現育有兩女一子，過去經常在社交網站公開放閃羨煞旁人。然而，有網民發現王力宏和太太自從2019年情人節之後，就已經沒有再上傳合照曬過恩愛，近期王力宏在Instagram上載的都是單人照，就連小朋友的日常生活都沒有再分享過，與過去的放閃頻率相比成極大差異。

王力宏對上一次放閃，已經是前年情人節，（IG：@wangleehom）

至於李靚蕾亦發生同樣狀況，她在前年6月之後就沒有再上載過王力宏的照片，更有網民翻出她於今年發文寫道「旅途就是終點」，因此推測兩人的婚姻是不是出現了裂痕。然而，有報道指出有粉絲在今年4月目擊王力宏和李靚蕾帶着幾個小朋友出外踩單車，王力宏的經理人亦對婚變傳言出面澄清，表示兩人在IG也有活動也有點讚，否認零互動的傳聞。

李靚蕾在前年6月之後就沒有再上載過王力宏的照片，（IG：@jl_leilei）

王力宏的經理人亦對婚變傳言出面澄清。（IG：@jl_leilei）

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