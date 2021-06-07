中女唔易做︱杜如風做超市理貨員好迷失　望及時行樂︰唔知幾時死

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-06-07 16:00

ViuTV節目《中女唔易做》請來小儀、趙學而、楊思琦、康子妮、朱薰及杜如風，六位四十歲以上的女藝人，她們要重投一個新的行業，期間會面對怎樣的困難。節目紀錄各人所遇的經歷及困難，寄寓面對人生低潮，亦可自強渡過難關同時表揚女性的偉大。

朱薰去見工。

周一（7日）起由全能媽媽朱薰和被稱為世界級港女的杜如風壓軸出場。在電台工作了二十年的朱薰，對於面試大為緊張，她自爆人生只見過一兩次工，更連夜準備資料和作品集，非常有誠意。向來給人感覺自由自在、不用打工的杜如風，入行前原來做過電視台編劇、電影編劇及市場策劃，在寫字樓返工對她來說非常辛苦，她自爆一放飯就會返屋企睡教，然後在公司告示牌寫「Out meeting」（外出會議），相當搞笑。杜如風對人生亦有一番見解︰「我由細到大都享受自己嘅生活，唔享受生活就會好苦悶。人生要及時行樂，因為你唔知自己幾時死！」

杜如風入行前原來做過電視台編劇、電影編劇及市場策劃。

二人於明晚（8日）播出的一集終於開工。見習項目主任朱薰到家俬家品店門市實習，首先被委派到傢俬部工作，負責推銷床褥。向來勤力的朱薰經過一輪培訓後逐漸上手，未料竟被講普通話的客人考起。而杜如風則成為網上超市的理貨員，學習上貨和執單，但記性不佳的她置身貨品密集的超市之中，頓時迷失方向，陷入職業生涯第一個危機！

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