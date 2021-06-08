黃子韜自立門戶新公司內部曝光　明星老闆開工作室一個比一個豪華

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-06-08 08:00

娛樂圈中有不少明星藝人近年都開始自立門戶，有些會以自己為中心設立個人工作室，厲害的甚至乎能開設一間娛樂經紀公司，兼任其他藝人的老闆，而這些明星老闆的工作環境更是一個比一個豪華，因此難免被外界拿來互相比較。

內地藝人黃子韜（Tao）早前繼承了爸爸的200億人民幣遺產，宣布擴大事業版圖成立新公司「永恆星龍集團」，涉獵電視節目製作、電影發行、電影放映等方面的工作，日前他公開多張公司大樓的裝修照，整個大樓裝潢走簡約風，內裏樓底極高光線充足，充滿現代感的設計令不少網民大呼工作環境舒適，坦言好想去應徵！

黃子韜早前繼承了爸爸的200億人民幣遺產。（微博@黃子韜ZTAO工作室）

點擊觀看更多黃子韜新公司的內部：

除了黃子韜之外，近年在內地發展得順風順水的韓國男團GOT7香港成員Jackson王嘉爾，亦於四年前在內地開設個人工作室「TEAM WANG」，上月更公開了與RYCE合作開設新辦公大樓，黑白的裝潢帥氣又有格調，大樓外還有一大片草地，被大自然包圍住，創作自然更加有靈感，上班亦更加開心。

王嘉爾四年前在內地開設個人工作室「TEAM WANG」。（微博@王嘉爾工作室）

點擊觀看更多王嘉爾新公司的內部，以及更多明星老闆的公司內部：