張敬軒媽媽指點「遮遮」下廚　煮出黑色長條形不明物體灰爆

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張敬軒（軒仔）去年聘請外傭「遮遮」後常常化身「早餐KOL」在IG分享工人姐姐炮製的早餐，為網民提供笑料。軒仔於周一（7日）又上載了「遮遮」的新出品，是黑色的不知名物體，網民紛紛競猜是什麼。

軒仔成為了「早餐KOL」。（資料圖片）

軒仔的「遮遮」又發功。（IG@hinscheung）

軒仔在第一幅圖寫道︰「當你以為搵阿媽出手你就會有好日子過嘅時候……」，第二幅圖就是兩條黑色長條形的物體。他留言寫道︰「#你就錯了 #你以為代表星期一嗰隻色淨係得MondayBlue吖 #我仲有有隻MondayGrey吖我話過你聽 #勁灰星期一 尋日老母問到喱期一日三餐食唔食得齊，講講吓佢叫我遞個電話俾我吖遮，佢話佢醒起之前幫我發定咗啲嘢擺喺急凍，話佢會教遮煮一啲滋陰啲嘅嘢俾我食... #之後係大量雞同鴨講嘅國語同我不祥嘅預感 佢兩個收線之後我問阿遮“Everything alright?”遮：“ yea”我：”（凍僵emoji）⋯⋯（讚好emoji）” 到咗今朝...佢完勝 #完 #估吓係咩 #估中冇奬 #唔俾諗衰嘢 #我決定剪咗條MV去表達我嘅情感 #我嘅早餐之歌 #人生究竟乜事 #有請Deanie姐 #免費請你睇 #唔駛唔該 #原來條片長得滯 ... 我up上IGTV啦咁」，原來他更為該碟「食物」拍下了MV，配上了葉德嫻的歌曲《人生究竟乜事》，認真搞笑！

有人猜是麵包，又有人猜是海蔘。（IG@hinscheung）

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