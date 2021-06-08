嫌疑事件簿｜張建聲讚製作接軌韓綜《RM》　談善言：班底夠大膽！

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-06-08 21:15

ViuTV全新LARP（Live Action Role Playing）節目《嫌疑事件簿》將於下周一（14日）首播，周二（8日）迎來記者會，張建聲與談善言的本業均是演員，較少接觸綜藝，阿談坦言在接拍時也有過擔心：「我冇拍過綜藝，所以成日都好難拿捏要玩到幾盡，我都睇到ViuTV嘅真人騷全部都去到好盡、自己都比較放心，加上幕前本身都識就可以玩得好開！」張建聲指大家之間的化學作用可謂火花四濺：「非常之好玩！遊戲之餘亦都係實時冇得Cut，我哋搵到證據要衝，連帶攝影師都一齊衝，幕後剪完都話係開心好睇、想追落去我哋已經好心滿意足。」

張建聲與談善言的本業均是演員，較少接觸綜藝。（梁碧玲攝）

談起《嫌疑事件簿》的節目型式與韓國的《犯罪現場》（Crime Scene）類近，張建聲就指：「呢種遊戲好似80年代已經有，我唔太清楚韓國嗰套，但如果喺香港係第一次，所以玩第一集嘅時候我哋都摸索緊要好戲劇定綜藝，之後已經放低。」他又大讚節目組對故事鋪排的仔細：「每個本都要按角色重新寫一次，呢樣係好花心力！」阿談續言：「A同B睇同一件角度都可以好唔一樣，最勁係創作人員喺現場Mon住我哋點樣玩，按住我哋嘅結局走勢即時寫結局，大家都估唔到個走向係點發展。」

+ 2 + 2 + 2

張建聲早前接受訪問時曾指節目中每人一部機跟拍，與《Running Man》的拍法相似，「《Running Man》我由細睇到大，所以成日都諗如果有個PD跟拍會點，今次實現咗好開心，但過程好好笑，我而家又肥、攝影師都頗肥，跑條樓梯兩個都互相氣喘，都同個『Shadow』建立咗感情！」問起會否覺得近年電視節目製作水平漸跟世界接軌，阿談認同道：「大家開始有唔同諗法，ViuTV接受程度好高，令創作班底可以諗到啲好創新、大膽、刺激到觀眾嘅節目，有新嘅內容拉返大家去睇電視係好好。」張建聲續指：「我哋作為藝人本身都想件事好玩、投入感夠，出到嚟先會到效果，我Respect今次嘅創作！」