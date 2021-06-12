新《花邊教主》正式預告激情戲尺度超大　多人床戲有玄「基」

撰文： DramaQueen電視迷 最後更新日期： 2021-06-12 00:30

HBO Max新版《花邊教主》（Gossip Girl）繼上月公開前導預告後，近日發布正式預告，新一代私校菁英學子將在「花邊教主」捲土重來之際，捲入複雜難解的人生課題。

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新版《花邊教主》由原版編劇Joshua Safran執筆劇本並擔任節目統籌，故事背景設定在母劇完結八年之後，聚焦新一代紐約私校的青少年男女，描述在母劇的八卦網站人氣不再後，他們如何成為幕後者所監視的對象。劇集將帶觀眾一探這些年間，社群媒體和紐約本身發生了多大的變化。

從正式預告可以看出此次「花邊教主」主要運用Instagram發布學生們的火辣秘辛。在非同一生活圈的同學加入這群小圈圈後，自小就認識的貴族子女們開始關係生變。此外，預告也有多場親密戲碼，甚至挑戰多人床戲，不難想像新版的尺度將大於原劇。

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卡士包括《安眠醫生》Emily Alyn Lind、《莎賓娜的顫慄冒險》Whitney Peak、《Descendants》Thomas Doherty、《Sacred Lies》Jordan Alexander、Savannah Smith。

還有《復原行動》（Control Z）Zión Moreno、《Pretty Little Liars: The Perfectionists》Eli Brown、攝影師兼模特兒Evan Mock，Kristen Bell則回歸擔任旁白。新版《花邊教主》將於7月8日首播。

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