李光洙最後一集《Running Man》泣不成聲：非常感謝，非常對不起

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-06-13 21:30

韓國男演員李光洙早前宣布離開主持11年的綜藝節目《Running Man》，今日（13日）播出他錄製的最後一集，七名成員劉在錫、池錫辰、金鍾國、HAHA、宋智孝、梁世燦及全昭旻在一片歡樂下歡送他，不過都節目後半段眾人都忍不住流淚，李光洙更喊到泣不成聲，場面感人令觀眾亦看到眼濕濕非常不捨。

李光洙錄製的最後一集《Running Man》於今日（13日）播出。（《Running Man》影片截圖）

在今集的「再見，我們特別的兄弟」中，李光洙穿上代表他出演《Running Man》日子的「3991」號碼囚衣，被製作組控訴他所做的一切壞事，包括暴行350餘件、損壞財物58餘件、演出淫亂罪37件、欺詐1800餘件等共3353件惡行，並判處他「1050年有期徒刑」。七名成員為了幫李光洙減刑及贏取禮物送給他而施盡渾身解數合力玩遊戲。

李光洙穿上代表他出演《Running Man》日子的「3991」號碼囚衣。（Instagram：@sbs_runningman_sbs）

成員們在錄影當日影了合照留念。（Instagram：@sbs_runningman_sbs）

在其中一個光洙Q&A的遊戲環節中，七位成員都被問及關於李光洙的問題，例如光洙的電話號碼、光洙單車上的圖案、光洙正在拍攝中的電影名字等等，當光洙聽到劉在錫答對自己爸爸的名字時激動大呼不可思議，卻突然百感交集掩面流淚，要身旁的金鍾國拍肩膀安慰。光洙的爸爸過去曾多次友情客串出演Running Man為兒子打氣，更與幾位Running Man成員有不錯的交情，相信當時光洙一時回憶湧上心頭更不捨離開節目。

劉在錫答對了李光洙爸爸的名字。（《Running Man》影片截圖）

李光洙爸爸出演過幾次《Running Man》。（《Running Man》影片截圖）

光洙突然百感交集掩面流淚，要身旁的金鍾國拍肩膀安慰。（《Running Man》影片截圖）

七位成員之後坐在一起即席寫信給光洙，光洙一打開第一封信就已經開始眼濕濕，並慢慢朗讀出來。《Running Man》中的最年長哥哥池錫辰寫道：「認識你已經11年了，你是對我來說值得走一輩子的弟弟！跟你一起喊『必觸Cross』時真的很幸福」；劉在錫雖然經常調戲光洙，但言語中都充滿着溫暖：「光洙呀，除了擔心我們之外，做你想做的事情吧，經常打電話吧！我們這輩子都見面、一起走吧，我們因為我們《Running Man》去到哪裏都是家人！」

光洙一打開第一封信就已經開始眼濕濕。（《Running Man》影片截圖）

節目播放不少光洙在《Running Man》的昔日片段。（《Running Man》影片截圖）

劉在錫非常不捨。（《Running Man》影片截圖）

金鍾國親手畫了光洙的肖像畫，並感性寫道：「因為覺得是比任何人都要一起走到最後的光洙，所以非常遺憾，雖然無法在《Running Man》走到最後，剩下的人生就一直在一起吧！一直健康落去吧你這個小子！」HAHA不捨寫道：「一起11年了，所以理所當然地覺得下星期都會見到你，現在我跟誰開玩笑呢？跟誰通宵傳短訊呢？」

金鍾國非常愛惜李光洙這位弟弟。（《Running Man》影片截圖）

HAHA不能相信下星期見不到光洙。（《Running Man》影片截圖）

宋智孝因為只寫了簡單的信而感到可惜，特意在錄影完再繼續寫未講完的說話，更親自錄旁白說：「想我們的話什麼時候都可以來，弟弟我愛你！」 全昭旻則表示會繼續為光洙加油，梁世燦則留下「以後在沒有懲罰的世界裏，做自己想做的事情吧！」，引起全場捧腹大笑。

宋智孝罕有流淚。（《Running Man》影片截圖）

李光洙、梁世燦及全昭旻因為是節目中年紀最細而組成「忙內line」。（《Running Man》影片截圖）

李光洙與成員們私底下感情相當好。（《Running Man》影片截圖）

李光洙之後親口朗讀出自己寫的信件，更驚動到講到泣不成聲：「非常感謝大家讓我擁有現在的我，也讓我感受到家人般的感覺，真的非常非常感謝，但亦非常對不起，非常對不起，非常對不起。雖然11年來我做得不好，但每星期都盡了最大的努力，希望大家今後多多喜愛和關注《Running Man》。」

李光洙之後親口朗讀出自己寫的信件，更驚動到講到泣不成聲。（《Running Man》影片截圖）

激動掩面。（《Running Man》影片截圖）

李光洙覺得自己很對不起《Running Man》。（《Running Man》影片截圖）

李光洙感謝節目組帶給他的一切。（《Running Man》影片截圖）

點擊觀看李光洙在節目落淚的一刻：

+ 15 + 15 + 15

節目尾聲揭開了成員們努力做任務的真相，原來他們所得的禮物並非送給光洙，而是光洙親手準備給成員們的禮物。他亦得到全體製作組送的禮物，包括一本120名製作人員親手寫的紀念冊、錄影當日的相簿、以及一個用黃金打造的「李光洙」名牌，並寫上「現在不要跑了，走路都可以的。我們永遠的兄弟，李光洙」，最終《Running Man》成員們一起影合照，記錄低李光洙在節目中的最後一刻。

「現在不要跑了，走路都可以的。我們永遠的兄弟，李光洙」（《Running Man》影片截圖）

點擊回顧李光洙在《Running Man》的時刻：