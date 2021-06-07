李光洙道歉別《Running Man》惹哭宋智孝　囚衣號碼藏催淚意義

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-06-07 15:06

李光洙上月完成《Running Man》最後一次錄影，昨天（6日）節目組就公開下週，即李光洙下車一集的預告片。雖然預告只有短短約兩分鐘，但見到李光洙落淚道歉，以及其他成員哽咽的樣子，已惹哭不少粉絲。

李光洙落淚說「對不起」。（SBS）

李光洙4月宣布從合作11年的《Running Man》下車，直至李光洙完成最後一次錄影，網民都依然表示沒有實感。可是節目組昨日釋出下週預告後，見到李光洙低頭落淚，無法讀出手寫信，只說了一句「對不起」的畫面，粉絲嘆「這一天還是到了」。雖然成員不時欺負李光洙，但見到宋智孝和金鍾國等都紅了眼框，已足以惹哭觀眾。

宋智孝都紅了眼框。（SBS）

李光洙身上的「3991」隱藏着特別的意義。（SBS）

眼利的觀眾更發現，李光洙囚衣上看似平平無其的號碼「3991」，原來隱藏着特別的意義。李光洙於2010年7月11日開始參與《Running Man》拍攝，直至2021年6月13日下車的一集，「3991」正是他一共留在《Running Man》的3991天。李光洙下車一集將於下週日播出，粉絲表示必定會準備紙巾死守直播。

「3991」正是李光洙留在《Running Man》日子。（網上圖片）

點撃睇《Running Man》超催淚預告：

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