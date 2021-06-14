Running Man︱李光洙IG發文惹哭粉絲　宋智孝：我們永遠的弟弟

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-06-14 13:05

李光洙昨日（13日）正式從《Running Man》下車，灑淚告別合作11年節目的畫面惹哭大批粉絲。最後一集播出後，李光洙在IG發長文道謝外，宋智孝和池錫辰都有上傳主持人的大合照，向李光洙道別。

李光洙IG發文惹哭粉絲。（IG/@masijacoke850714）

李光洙在IG上向家人般的成員、工作人員及支持的粉絲道謝，他表示11年間通過節目獲得了很多愛，每個星期都獲他有開心的回憶。李光洙最後更以跑步的表情符號代替《Running Man》再加上紅色愛心，總結了他感謝的心。雖然只是短短的幾句，但已足夠惹哭不少粉絲。李光洙在演藝圈出名人緣好，李相燁和女友李善彬等都有留言支持，感謝他為大家帶來的歡笑。

女友李善彬等都有留言支持李光洙。（IG/@masijacoke850714）

宋智孝曬合照表示李光洙是她永遠的弟弟。（IG/@my_songjihyo）

按圖重溫李光洙在《Running Man》的時刻：

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一眾主持在節目向李光洙讀出手寫信外，宋智孝和池錫辰晚上在IG上傳8人合照，再一次向李光洙道別。宋智孝只是寫上了一句「我們永遠的光洙，我的弟弟光洙」，已再一次觸動粉絲的淚線。而節目的李煥鎮PD亦在IG大讚李光洙敬業，就算腳趾尾斷骨和感冒仍繼續撕名牌、淋冰水。雖然剪接時也覺得李光洙像瘋子一樣好笑，但他要表明「李光洙並不是傻子」；鄭哲民PD也講到，全昭旻和梁世燦加入節目前的一個月，李光洙為了令二人不尷尬已每天邀請他們飲酒，在鏡頭看不到的地方也付出很多。

李光洙昨天灑淚告別合作11年的《Running Man》。（SBS）

點擊睇李光洙落淚的一刻：