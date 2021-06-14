寶寶大過天｜4歲梁芯語勁有演戲天份話喊就喊　盤點10位出色童星

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-06-14 19:15

無綫劇集《寶寶大過天》於周一（14日）首播，劇集是《BB來了》的續集，不過主角就由黎諾懿和李佳芯（Ali），換成馬國明（馬明）和岑麗香（香香），而劇集的靈魂人物就由「允豬」變成了「童童」。這次演馬國明和岑麗香女兒童童的梁芯語，非常精靈可愛，相信必定會成為觀眾的焦點。

香香飾演全職媽媽悠悠馬明演游在山，是「風山水產」蠔吧老闆。（劇照）

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原來芯語曾經也是《BB來了》中演「允豬」的其中一位小演員，因為《BB來了》是牽涉初生嬰兒到一歲的歷程，所以劇組用了近10個不同的BB演員去演「允豬」的角色，所以芯語是其中一位。到後來《寶寶大過天》招募小演員，芯語參加試鏡後被選中，因而演出童童的角色。

芯語好cute cute。（IG@_aaappleee_）

芯語在拍《寶寶大過天》約兩歲半，現時已經四歲，開始返學，她的媽媽為她開設了IG帳戶，分享她的生活點滴。見到芯語也有拍廣告，而且平時古靈精怪，簡直是cute到暈。而芯語媽媽也轉載了監製廖晉碩對芯語演技的評價，大讚她好記性又不害羞，劇中有不少「喊戲」，聽到Cut就會立即收聲，好叻女，看來相當有演藝天份。芯語媽媽寫道︰「多謝監製讚賞，印象好深刻有一場戲，我同佢講叫佢培養感情一開機就要喊。點知佢真係一開機就喊，一cut機就即刻收聲，跟住問我佢頭先係咪喊得好好。#我都發自內心欣賞你 #認識更加多嘅你 #所以成日都話鍾意係唔同啲 #所以大家 佢真係自己喊架 #真係要好好欣賞 #天生戲子 #識得自動埋位 #寶寶大過天 #童童」。可愛的芯語，接受《東張西望》訪問時，已經電暈了馬明和香香。芯語的外表加上演技才華，分分鐘可朝着「美心妹妹（楊鎧凝）2.0」的路出發！

香香和劇中的女兒合照。（IG@heungheungeliza）

而事實上，TVB不少劇集都不難發現有些可愛童星的加持，例如有大家熟悉的美心妹妹楊鎧凝，立即帶大家重溫一下大家熟悉的童星們。

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