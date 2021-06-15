梁凱寧IG公開與哥哥的貼頭合照　靚仔到網民以為係男朋友

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-06-15 17:30

前新聞主播梁凱寧（Maggie）憑甜美外貌和出眾身材深受網民愛戴，即使現時已經離開主播枱並轉型擔任大學新聞系客席講師，她的一舉一動依然成為焦點。昨晚（14日）她在Instagram上載一張與一名男子慶祝生日的照片，只見兩人表現親密貼頭影合照，Maggie更叫對方「My Dear」，令一眾網民以為女神要公開戀情！

（Instagram：@maggieleung0722）

不過，原來「My Dear」後面有個省略號，並公開這名男子的真正身份：「我阿哥！」其實過去Maggie曾經多次提起自己的哥哥，亦公開過兩兄妹的童年照，她更表示哥哥「由細到大都咁百厭，成日蝦我」。

（Instagram：@maggieleung0722）

梁凱寧公開哥哥的照片之後，網民大讚全家基因極好，大呼「實在太靚仔」、「好似樣」、「我相信基因了」、「阿哥太靚仔, 我決定follow佢」，就連Super Girls成員Jessica都留言大讚：「咁靚仔嘅？ 你父母點生你地（哋）兩個㗎！」梁凱寧哥哥雖然瞬間圈粉無數，不過他其實已經名草有主，有一個結婚六年的太太非常恩愛！

點擊觀看更多梁凱寧和哥哥的照片：