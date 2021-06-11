林心如女兒寫注音符號被內地網民狠批：這種注音大陸沒人用了

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-06-11 14:00

台灣女星林心如和台灣男星霍建華雖然多年來都主力在內地發展，但自從兩人於2016年結婚後就搬回台灣定居，女兒「小海豚」自出世起就在台灣長大。近日林心如在Facebook響應活動，上載三歲女兒親手稚嫩地用注音符號寫下「讓我陪你等到疫苗」字眼的照片，並表示「最近的生活讓大家感到不安，我們都一樣，一起在等待雨過天晴的那一天，相信我們一定會度過的。」

林心如和霍建華於2016年結婚，並於翌年誕下女兒。（視覺中國）

林心如上載一張牽手照，對方應該就是老公霍建華，（Facebook：Ruby林心如）

林心如公開完女兒所寫的注音符號後，隨即引起內地網民熱烈討論，皆因內地所用的漢語拼音與台灣所用的注音符號並不相同，因此大部份內地網民都看不懂林心如女兒所寫的拼音，留言表示像「創意文」，還有人以為她讓女兒學日文。不過，亦有部份偏激網民恨批林心如為何讓女兒學注音符號：「這種注音大陸都多少年沒什麼人用了」、「小青蛙溝通的語言，人類確實不懂」、「有些東西該淘汰就淘汰」。

林心如的女兒用注音符號寫下「讓我陪你等到疫苗」字眼。（Facebook：Ruby林心如）

內地網民不滿林心如女兒用台灣注音符號。（微博圖片）

內地網民表示這種注音在內地沒人用。（微博圖片）