與古天樂拍廣告機會難逢　ERROR盧覓雪攬到實：有今生冇來世！

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-06-15 20:30

男團ERROR拍攝完綜藝《ERROR自肥企画》後人氣爆棚，密密接廣告工作接踵而來，早前更拍住男神古天樂一齊合作拍外賣廣告兼唱主題曲，古天樂更在廣告中罕有大放笑彈，狂爆「咁你又知唔知我係咩料呀？」、「咩早咗嚟啊？你就早咗嚟！」等金句，昨日（14日）廣告一出街隨即成為全城熱話。

古天樂早前與ERROR一齊拍廣告。（網上圖片）

四子有幸與偶像古天樂拍廣告機會難得，當然都襯機會攬實古仔合照一番。阿Dee（何啟華）Instagram在發文表示：「呢個組合，有今生冇來世啊！」，更透露自己都未問完古天樂可不可以攬就已經作出行動，令古仔非常無奈！保錡公開一張開心畀yeah的照片：「人生路上不能滿足所有人，但我能夠造（做）到的是無愧於心，努力全力做好每件事，感恩。」肥仔（梁業）不但攬實古仔，更主動獻吻：「我愛古天樂！估唔到我可以同 @kootinlok_louis 合作，唔好講咁多攬左（咗）先咀啖先！」

除了ERROR外，有份客串的盧覓雪都捉住古天樂和AgentL兩位型男合照，並表示自己有選擇困難：「同古生一齊我覺得非常之開心，但喺AgentL隔離我又覺得好有安全感，你話兩個揀邊個好？」古天樂之後在Instagram發文，表示能與ERROR合作好開心：「首夏日新歌搵咗我嚟唱兩嘴，都係幾過癮嘅。」

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