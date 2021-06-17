謝金燕52秒性感熱舞片曬22吋爆肌水蛇腰　籲歌迷勤做運動減肥瘦身

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台灣新冠肺炎疫情持續延燒，讓許多演藝活動被迫暫停，「姐姐」謝金燕也宣布高雄演唱會售票延期，近期常在社群平台分享防疫生活，還會監督歌迷是否有定期運動，她日前曬出一段熱舞影片，大方露出超狂腹肌、水蛇腰，火辣身材讓網友大噴鼻血。

謝金燕日前在社交平台貼出52秒熱舞影片，影片中她飄逸長髮披肩，身穿水藍色短版上衣，展現結實腹肌和螞蟻腰，跟著音樂扭動身體，還打趣用電風扇往臉上吹，並寫下「It's time to move，是的，我又來監督你們該動一動了，坐久蜜桃會變形，真的亂扭都ok。」

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影片一出引發熱議，歌迷直呼：「這位女神、太正、太美、太可愛了」、「姐姐身材一級棒，超美的」、「超美的～為什麼有伍佰老師的影子」、「姐可以出書教學了！太厲害了」、「姐姐…一定要拿著電風扇跳嗎？我的風扇很大支耶！怎麼辦」、「怎麼在家也可以這麼美啦」、「姐姐真的是腰精」。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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