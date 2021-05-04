撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-05-04 19:02

連鎖卡拉OK店Neway旗下公司Neway Music Limited，日前遭香港卡拉歌曲版權聯盟有限公司（HKKLA）呈請清盤，根據司法機構網頁顯示，清盤聆訊已排期於7月28日早上進行。 受疫情影響，不少人都好耐無唱過K。其實唱K歡聚是90後必定有過的經歷，一班朋友在K房內又唱又跳，大汗淋漓仍然興致勃勃。而以下９首K歌必唱的膠歌，又會否勾起當年跟豬朋狗友狂野的回憶？

天堂鳥的《登陸太陽》是90後在卡拉OK必唱的膠歌 (MV截圖)

隨著港府近日放寬防疫限制，Neway的全線Neway分店及CEO分店在4月29日起恢復營業，不過仍有一定限聚條件。回想以往一大班朋友一起唱膠歌，其中有幾首更是逢K必唱，你又是否記得？！



👇👇👇是朋友才會跟你唱的９首卡拉OK膠歌👇👇👇

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被網民暱稱「嘉倩BB」的陳嘉倩離開TVB後轉型成為藝人加KOL，但近期在ViuTV綜藝節目《考有Feel》中遊戲的表現，被網民抨擊「當自己係女神放電」、「唔玩得又扮晒嘢」，更揚言要熄電視，更有指她經過綜藝節目後由神壇掉下來。其實，以往也有不少女神們因負面新聞而令形象插水，以下6位那些年我們都追過的女神，已經跌落神壇了嗎？

👇👇👇按圖看6位那些年的女神已跌落神壇？👇👇👇

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💓💓按此睇更多戀愛實戰技巧💓💓藝人為轉運和星途都會突然改名，踏入30歲的網絡女神杜小喬近日也在IG貼出新名，引起網民熱議。其實不少90後眼中的女神眨下眼已入行多年，當中更有不少已年過30歲，《開罐》為大家熱數了23個已過３字頭的女神近況，當中有人已做了媽媽，也有人已淡出娛樂圈。

👇👇👇按圖看23位已經3字頭的女神👇👇👇

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同場加映：《尚氣》梁朝偉晒英文 11個英文流利港星 這年輕女星訪問不怯場

娛樂圈隱藏著不少外語能力出色的藝人，其中不少人英文水平了得，不但於劇集中講英語對白及流利交談、對話，而且接受外國媒體採訪時也對答如流，完全沒有怯場。除了一眾外國回流返港的藝人，畢業於港大的天后謝安琪（Kay）也曾與荷里活紅地毯上展露流利的英語對答，使不少港人感到驚喜！

👇👇👇其中一位前港姐四料冠軍現已退出娛圈！點下圖即睇11個將流利英文藝人👇👇👇

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